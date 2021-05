Opavský basketbalista Slavík si pochvaluje větší důvěru trenéra

„Takové ocenění je fajn, nepoštěstí se to každou sezonu, ale z obecného hlediska nic neznamená. Musím dál makat a zlepšovat se,“ prohlásil dvaadvacetiletý odchovanec Snakesu Ostrava.

Zatímco v minulé sezoně nastřílel v průměru 3,4 bodu na zápas, v této během základní a nadstavbové části ligy 9,5. V doskocích se zlepšil z 1,4 na 6,6 za utkání. A trojkovou úspěšnost posunul z 18 na 30 procent.

Co je za jeho výrazným zlepšením? Dozrál, anebo mu trenér Petr Czudek dává více prostoru v zápasech? „Je to hlavně tím časem na hřišti,“ odpověděl Slavík, který v předešlém ligovém ročníku odehrál v průměru 14 minut na zápas, zatímco v nynějším téměř 27. „Odešli nám tři hráči ze základní rotace (Bujnoch, Dragoun a Bratčenkov – pozn. red.). K tomu byl zraněný Radim Klečka, takže herní prostor se musel nějak vyplnit. A tím, že mi vyšly první tři čtyři zápasy, jsem získal větší důvěru trenéra a nechával mě hrát delší čas. Zvedl jsem si sebevědomí a už to šlo.“

V dosavadních pěti duelech play off odehrál průměrně 24:49 minuty. Opavští ve čtvrtfinále přešli před Hradec Králové 3:0 na zápasy a v semifinále vedou 2:0 nad Kolínem. Mají tři utkání na to, aby získali potřebné třetí vítězství a probojovali se do finále.

„Polštář to je pěkný, ale budeme se snažit sérii ukončit co nejdříve, hned v prvním zápase, ať máme co nejvíce času na odpočinek,“ prohlásil Jakub Slavík.

Třetí semifinálový souboj čeká Opavu dnes od 17.45 na hřišti protivníka, kde by zítra bylo i případné čtvrté střetnutí. Varováním pro Opavské může být minulé utkání v Kolíně, které v nadstavbové části ligy prohráli 68:85.

„V Kolíně se nehraje úplně nejlépe,“ přiznal Slavík. „Je to specifická hala. Mají tam nějaké stropní teplomety, které na vás chrlí teplo, což není příjemné. Důležité bude, abychom do zápasu dobře vstoupili, chytli se nějakou bodovou šňůrou a jednoduchými koši.“

A opět bude podstatné ubránit kolínského rozehrávače Adama Číže. „Ano, je to hrozba, kterou musíme pokrýt,“ potvrdil Jakub Slavík. „Ale možná ještě důležitější je pohlídat Leeho Skinnera, který dokáže z low postu dobře distribuovat balon na perimetr.“

Na Čížově obraně se podílí také Slavík. „Je to dost náročné, protože Adam má většinu balonů soupeře, takže u něho musíme být celý čas,“ připustil. „Musíte jezdit v obraně a poté předvést něco v útoku. Ty síly pak v útoku docházejí, ale máme široký kádr. Každý, kdo přijde na hřiště, je schopný dávat body, takže toho, kdo se unaví při bránění, zastoupí v útoku někdo další.“