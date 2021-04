Dokázali jsme, že i v Česku to jde dělat lépe, říká kouč brněnských basketbalistů

Ta už je jistá bez ohledu na výsledky zbývajícího kola nadstavby. „Bude to ještě o stupeň dál, než dosavadní zápasy,“ těší se Růžička.

Jaká byla nadstavba z pohledu Brna?

Měli jsme v nadstavbě složitější období s odloženými zápasy, vždycky jsme se na někoho připravovali a záhy se to muselo překopat. Když plánujete v nějakém mikro a makrocyklu tréninkové jednotky a do toho se vám ruší zápasy, ztrácíte rytmus. To bylo vidět třeba na USK, kde jsme jej neměli. Už jsme kompletní, mladí teď mají hlavy v A týmu a ne v Istanbulu, když se připravovali na Euroligu juniorů.



Mladí jsou i v A týmu pořád na hřišti a hrají důležitou roli.

Na hřišti nejsou mladí a starší hráči, jsou tam jen dobří a špatní hráči. Ti kluci jsou plnohodnotnými členy A týmu. Dostali obrovský dar od boha, tedy talent. Dostali ale ještě více, talent na práci. Jsou pracovití a někde se to musí projevit. Jsme moc rádi, že je tady máme, vytváříme jim excelentní podmínky, za což patří velký dík vedení klubu. Je vidět, že je to systematická práce a je vidět, že mladí zvládají důležité momenty, zvedá se jim sebevědomí a oni pak hrají v pohodě, jako kdyby to byl juniorský zápas a při tom je to mužská liga.

Jakub Nečas roste neuvěřitelně, působí hodně dospěle a člověk by neřekl, že mu je sedmnáct.

V první řadě je Kuba skvěle vychovaný člověk, což je devíza jeho rodiny, která mu vytváří skvělé podmínky pro basket. Kuba se vymyká dnešní generaci svých soukmenovců, má správně nastavenou hlavu, jasně dané priority a je to vzor pro spoustu mladých hráčů. Když něco milujete, hrajete s nadšením a vášní, tak se to projeví. Když se k tomu přidá talent, tak je to perfektní.

Vypadá obrovsky vyspěle, převyšuje svůj věk?

Že vypadá dospěle? Také na tom dost pracujeme. Dělají s ním kondiční trenéři, asistenti a tak dále. Zase je to o systematické práci. Má upravený jídelníček, mentálního kouče. Je to přesně to, co jsem od začátku chtěl v Brně vytvořit. Aby se pochopilo, že když chcete vytvořit úspěšný klub, potřebujete skvělé zázemí, aby mohli mladí růst.

Plní tedy mládežnický projekt Next generation a návazně A tým plán, který jste si definovali při jeho vytváření?

Projekt myšlenku nejen naplňuje, on ji dokonce předčuje. Dá se to vytvořit i v Čechách. Je to o lidech. Udělali jsme skvělou práci v rekrutingu, nejenom hráčů, ale i lidí. Když sem dostanete lidi, kteří pracují nejen kvůli gáži, kvůli úspěchům, ale pracují pro basketbal, tak to nese ovoce. U nás se všichni těší do práce. Ať už je to trenér Next generation a asistent A týmu Luboš Bartoň, další asistent Martin Vaněk, kondiční trenér Enriko Smák. Když přijdu ze zápasu, mám plno zpráv od mentálního kouče, dostanu váhy kluků po zápase a máme perfektní přehled o tom, jak pracovali. Děláme to tak, jak to funguje v zahraničí.

Jde to v našich podmínkách?

Pořád jsem slýchal, jak to v Česku nejde, že jsme podfinancovaní. Jsem hrozně rád, že díky podporovatelům z města i kraje a sponzorů dokazujeme opak. Podporovatelé dělají něco nejen pro basketbal, ale pro celé město, kulturu, protože sport je subkultura. Investují správným způsobem. Když si sponzoři uvědomují, že dělají záslužnou věc, tak ta radost, že třeba Ondra Husták nahrazuje zraněného pivota reprezentace Šimona Puršla a nahrazuje ho výborně, je obrovská. Ten mladík si pak dovolí hezké akce, dokáže toho hráče ze základu plně nahradit a to platí pro všechny naše mladé hráče. Nečas nebo Petr Křivánek dělají to samé. Křivánek si dovolí asistenci na smeč. Je to prostě radost.

Už nadstavba byla hodně drsná, jaké bude play off?

Ještě o stupeň dál. Bude to první zkušenost pro Basket Brno. Uvidíme, co série proti USK Praha přinese.

Jste spokojení se soupeřem?

Máme s nimi vyrovnanou bilanci, dvě výhry a dvě prohry, ale máme lepší vzájemné skóre. Nedávno podepsali reprezentanta Blaka Schilba. Musíme dobře potrénovat, nastavit si správně hlavy a být zdraví. Jen mě mrzí, že to nemohou vidět diváci. Brno by si to zasloužilo, chodilo by třeba dva tisíce diváků a hnali by nás vestoje. Vidí, že tým je vnitřně zdravý, má ducha a všem by to dělalo radost.