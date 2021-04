Brněnská 99: Nečas roste pro supernabídku z jiných sfér

„Je to velká čest a zároveň ještě větší motivace se zlepšovat. Zjistil jsem, že můžu myslet ještě výše, co můžu ještě vylepšit, a budu na tom ještě více pracovat,“ slibuje odchovanec Blanska.

V době, kdy je napříč sporty přechod mezi mládežnickými a dospělými kategoriemi častým předmětem diskuse, Nečas představuje světlou výjimku a ukazuje nenásilnou cestu mezi elitu.

„Vyčnívá svojí mentalitou a přístupem. Jeho sebevědomí mezi svými, tedy v mládeži, je opravdu výjimečné, a to i v reprezentaci. Když se koukneme na náš tým Next Generation z turnaje Euroligy, tak v něm bylo osm reprezentantů a další adepti reprezentace, přesto Kuba dominoval. Nejen na hřišti, ale i v kabině působil jako lídr,“ vyzdvihuje kouč projektu Next Generation a bývalý český reprezentant Luboš Bartoň.

Jakub Nečas v bílém brněnském dresu v zápase mládežnické Euroligy útočí proti Zaragoze.

Právě na březnovém turnaji mládežnické Euroligy přitáhl Nečas pozornost skautů a trenérů z nejvyšších pater basketbalové Evropy. Ač se mladí Brňané na turnaji trápili a obsadili sedmé místo z osmi týmů, 204 centimetry vysokého křídelníka vyhlásili členem pětičlenného týmu největších hvězd. „Bylo to pro mě obrovské překvapení. Nejlepší pětka se většinou z níže umístěných týmů nevybírá,“ podotýká Nečas.

I přes vavříny ve své generaci však upřednostňuje minutáž v brněnském dospělém týmu, ve kterém nastoupil už jedenadvacetkrát. „Každý okamžik v lize je pro mě obrovskou zkušeností a jsem moc rád, že mi Brno dává takovou příležitost. Nejvíc mi stejně dává hraní a trénování s muži. Je to úplně jiná úroveň, o několik tříd rychlejší, fyzičtější. V reprezentačních pauzách jsme měřili síly Next Generation proti Basketu Brno a dopadlo to velkým výpraskem,“ směje se supertalent.

Brněnský mládežnický projekt v něm přináší své první ovoce, přesto je jeho vedoucí Bartoň opatrný. „Já jsem maximalista a reálné výsledky budou vidět až tak za dva roky. To, že se kluci posouvají, je hezké, ale někdy je to jen o nějakém krátkém intervalu a my to potřebujeme přetavit v kontinuální proces. Jsem tu osm měsíců, udělala se spousta práce, ale nesmí se z toho stát jen krátký impulz na jednu sezonu. Čeká nás v létě spousta dřiny, aby to pokračovalo,“ popisuje kouč.

Navázat na současné výkony chce i mladý křídelník, snící o nejlepší soutěži světa. „Sen a cíl považuji za dvě odlišné věci. Snem je pro mě NBA, kterou bych si opravdu moc rád zahrál, ale momentální cíl je dostat se do Euroligy,“ hlásí ambiciózně Nečas.

Že jde o reálnou vizi, potvrzuje i Bartoň. „Chceme za dva roky řešit, že má Kuba Nečas supernabídku z jiných sfér, než je tuzemská soutěž. Neprofilujeme jej do české ligy. Přesto to bude mít ohromě těžké,“ upozorňuje. „Je to brutální a nechci jej limitovat, ale i dostat se do Euroligy je velmi obtížné. Je to vybraná skupinka hráčů. Podívejme se na naši reprezentaci mužů: v Eurolize hrál Tomáš Satoranský a Honza Veselý je taky top hráč, ale tím seznam končí.“