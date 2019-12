Takový hvizd? Smutné, zlobil se brněnský kouč Růžička

Basket

Zvětšit fotografii Brněnský trenér Lubomír Růžička a jeho rozehrávač Bryan Smithson | foto: Jan Russnák / mmcité 1 Basket Brno

dnes 9:50

Nemůžu se vyjádřit k rozhodčím, ale aby takto zapískali na konci zápasu? Hráč najede do čtyř, náš stojí bokem, balon letí někam za desku a je to faul? Sorry... Jestli mi dají zas flastr, já už nevím, byl na pozápasové tiskové konferenci utkání Brna se Svitavami (82:83) značně rozladěný kouč domácích a zároveň bývalý trenér Turů Lubomír Růžička.