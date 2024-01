Před dvěma týdny skočil dvaadvacetiletý Štefela ve Stromovce 230 centimetrů a vylepšil si osobní rekord o šest centimetrů. Pražský závod však nebyl součástí kalendáře Evropské atletiky, takže se jeho výkon jako splněný limit nepočítal.

Hranici 230 cm překonal bývalý mistr Evropy do 23 let jako první český výškař od roku 2015, kdy se to povedlo olympijskému medailistovi Jaroslavu Bábovi, který je Štefelovým trenérem.