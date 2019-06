Ital Rachik měl z olomouckého půlmaratonu vlastní závod

„Bude to o přežití, ale doufám, že to s občerstvovačkami a hadicemi zvládneme,“ přemítal před startem elitní český vytrvalec Vít Pavlišta. Počasí a teplota byly v sobotu na Horním náměstí nejskloňovanějším tématem všech běžců, od profesionálů po hobíky. Měl to totiž být souboj s rozpáleným městem a tropickými teplotami, realita ale byla nakonec milosrdná. Mraky po půl hodině zakryly slunce a také pořadatelé zdvojnásobili počet občerstvovacích stanic. Díky tomu bylo kolapsů na trati minimum.

Yassine Rachik od úvodu plnil roli největšího favorita, už na prvních kilometrech se odpoutal od ostatních soupeřů a celý závod odběhl na špici sám. Nevyšel mu jen plán útočit na čas kolem 62 minut. V cíli byl za hodinu, čtyři minuty a 26 sekund. „Bylo těžké nejen být sám, ale i tím velmi horkým počasím. To je i důvod, proč je čas horší, než jsem si přál,“ uvedl v cíli pro Českou televizi.

Pro pětadvacetiletého atleta, který mimo jiné letos doběhl jako devátý na prestižním londýnském maratonu, to bylo po Karlových Varech a Českých Budějovicích třetí vítězství v seriálu RunCzech v řadě. „Doufal jsem, že to bude stejně rychlé jako v minulých závodech, ale to vedro bylo proti. I tak to bylo mé maximum, udělal jsem všechno, co jsem mohl,“ přiznal.

O minutu a půl za ním doběhl Roman Romaněnko z Ukrajiny, třetí byl irský lékař Paul Pollock a pak už spolu do cílové roviny vbíhali Španěl Santiago a Vít Pavlišta. Liberecký vytrvalec už neměl sílu na finiš, a tak skončil celkově pátý. „Situaci před sebou jsem úplně nesledoval, hodně lidí asi vypadlo. Když mi v cíli říkali, že jsem pátý, byl jsem překvapený,“ přiznal 34letý vytrvalec, který trénuje cestou do práce. Hřát ho mohla i další výhra nad rivalem Jiřím Homoláčem, jehož porazil také před dvěma týdny v Českých Budějovicích.

Mezi ženami se nejvíce čekalo od Britky Stephanie Twellové, která se držela v první polovině na čele, pak ale doplatila na teplo a dusno. Nejlépe si s ním poradila Moldavanka Lilia Fisikoviciová, jež cílem proběhla v čase 1:13:32. „Snažila jsem se od začátku držet první Britky Twellové. Na osmém kilometru jsem měla krizi, ale od dvanáctého jsem se znovu rozběhla a od patnáctého jsem běžela na vítězství. Jsem strašně šťastná, že jsem vyhrála,“ zářila 30letá atletka, která už má jistou účast na olympiádě v Tokiu.

Z Češek byla nejrychlejší Marcela Joglová, v absolutním pořadí žen doběhla devátá, když za sebou nechala i Petru Pastorovou. „Pro mě je to hodně velké překvapení, protože jsem měla tréninkovou pauzu,“ přiznala Joglová. Olomoucká legenda Petra Kamínková, držitelka 40 titulů mistryně republiky, doběhla v čase 1:23:14 jako čtrnáctá mezi ženami.

Olomoucký půlmaraton, stejně jako ostatní městské běhy po celém světě, je především masový závod výkonnostních a rekreačních běžců. Právě nekonečný proud lidí všeho věku, kteří vyrazí poměřit se s jednadvaceti kilometry táhne do ulic spousty diváků a fanoušků. Na tom se nic nezměnilo ani při desátém ročníku, znovu byly u trati tisíce lidí, kteří tleskali každému, kdo běžel kolem. A jiné to nepochybně nebude ani za rok.