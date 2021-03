Půlmaraton i chůze ano. České šampionáty atletů mají covidovou výjimku

Běžci měli mít půlmaratonský šampionát v Pardubicích společně s tradičním Pardubickým vinařským půlmaratonem, ale z toho sešlo. Organizátoři už dříve přesunuli závod pro veřejnost na 19. září a mistrovský závod se poběží v obci Ostřešany, která má 890 obyvatel a leží asi sedm kilometrů od Pardubic. Podobný krok učinili i loni, kdy se běželo v Kostěnicích. V Pardubicích by totiž hrozilo, že by se do ulic přišla podívat veřejnost.

Republikový šampionát mužů a žen v chůzi na 20 kilometrů bude hostit Olomouc. Vedle dospělých budou mít šanci závodit o tituly také děti a mládež od mladších žáků a žákyň po dorostence a dorostenky, které 11. dubna čeká v Táboře mistrovství republiky v přespolním běhu. Připravovat se na něj musejí prakticky jen individuálně, protože od října jsou s krátkou předvánoční pauzou zakázané společné tréninky amatérských sportovců.