Sýkora získal podruhé domácí titul v sedmiboji v novém osobním rekordu

I když si Sýkora vytvořil osobní rekordy ve vrhu koulí, v běhu na 60 metrů překážek a ve skoku o tyči, nebyl po soutěži spokojen. „Se součtem spokojenost není, s některými dílčími výsledky ano,“ uvedl na facebookovém profilu atletického svazu.

Svěřenec Jakuba Uhra se chtěl pokusit o výkon, kterým by se kvalifikoval na halové mistrovství světa v Bělehradu. „Na svět je nyní potřeba nějakých 6113 bodů. Cíl byl 6150 bodů, možný to bylo, ale určitě ne s tímhle kilákem. To musím změnit, to je tragický,“ káral se za čas 2:53,55 minuty v závěrečné disciplíně. „Chyběla mi i dálka, kde byl pokus, který měl zůstat čistý,“ dodal k soutěži, v níž si zapsal 730 centimetrů a dva přešlapy.