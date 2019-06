Bolta si vážím, ale chci být sám sebou, říká americký sprinter Coleman

Do Ostravy přiletěl z Osla, kde se časem 9,85 vteřiny dostal do čela letošních světových tabulek na 100 metrů. Na Tretře poběží dvoustovku. Na její start se postaví poprvé od roku 2017.„Hledal jsem, kde bych si ji mohl zaběhnout, protože na letošním světovém šampionátu v Dauhá chci jít stovku i dvoustovku. A kvalifikace bude na mistrovství Spojených států,“ řekl třiadvacetiletý sprinter.

Můžete na Tretře útočit na Boltův rekord mítinku 19,83 vteřiny?

Je to reálné, ale musíte si uvědomit, že můj osobní rekord je o dvě setiny horší. Je ale fakt, že jsem se zase někam posunul. Loni jsem byl zraněný a věnoval se stovce. Sám jsem zvědavý, kde se na dvoustovce nacházím. Ale jsem ve výborné formě, což dokázaly moje časy například v chladnu v Oslu (9,85).

Jak využijete zbývající dny do čtvrtečního závodu?

V pondělí mě čeká rychlostní den, výběhy z bloků, ostrý trénink. V úterý a ve středu se budu připravovat už jen lehce, odpočívat a vylepšovat některé detaily, abych byl co nejlépe připravený na čtvrtek.

Co říkáte tomu, že v Ostravě poběžíte coby nejrychlejší muž současnosti?

Je to čest, požehnání, že mohu být momentálně první ve světových tabulkách. Je to i velká motivace. Jenže být nejlepší na světě bude důležité v Dauhá. Tam chci uspět.

Jak se vám poslouchá, když se také o vás hovoří jako o nástupci Usaina Bolta?

Jsem tím poctěný. Velmi si Usaina Bolta vážím, považuji ho za velký vzor. Vždy jsem k němu vzhlížel. Bolt posunul sprint úplně na jinou úroveň. Z toho může moje generace těžit, ale chci být sám sebou, Christianem Colemanem, sprinterem, jehož se lidé na konci kariéry budou ptát: Kdo bude dalším Christianem Colemanem?