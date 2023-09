Taktika běchovického šampiona Zajíce: Neohlížet se, dívat se jen dopředu

Už daleko před páskou slavil, pumpoval rukou a smál se. A nebylo divu, druhý Vladimír Marčík za ním finišoval až o dvanáct sekund.

„Spokojenost,“ radoval se třiadvacetiletý Zajíc, který na Běchovicích oslavil vítězný hattrick. „Fajn závod, cítil jsem se dobře. Co víc si přát.“

Dlouho jste se držel ve dvojici s Marčíkem. Šlo trochu o taktickou bitvu?

Možná trochu jo. Nevěděl jsem, jak na tom budou Viktor Šinágl nebo Kuba Zemaník, kteří mají sice výborné výsledky, ale tuto sezonu nic úplně zásadního neběželi. Proto jsem počítal s tím, že Vláďa bude největší konkurent.

Jaký byl váš klíč, jak na něj vyzrát?

Vůbec jsem se neohlížel a díval jsem se celou dobu jen před sebe. Řekl jsem si, že není rozumné začít utíkat hned na začátku. Přeci jen přijde ještě kopec a co mám zkušenosti, tak se začíná rozhodovat až od sedmého kilometru.

Což se vyplnilo. V mnohými obávaném výběhu „Hrdlořezák“ jste se na čele osamostatnil.

Jo jo, takticky jsem to zvládl. Když to nenakopnu a nesmyslně nepřepálím, tak vím, že bych ho měl slušně vyběhnout.

Tentokrát jste finišoval s výrazným náskokem. Byl prostor si cílovou rovinku i užít?

Přesně tak. Poslední dva roky jsem doběhl vždycky úplně vyčerpaný. Tentokrát jsem byl proto moc rád, že jsem měl náskok a mohl si finiš užít. Deset kiláků si člověk přeci jen obvykle moc neužívá (smích).

Panovaly ideální podmínky? V cíli jste byl za 30:06 minuty, což je váš nejlepší běchovický čas.

Ano, podmínky byly dobré. Sice trochu foukalo, ale teplota super.

Nejlepší český běžec závodu Běchovice-Praha Martin Zajíc.

Což dokazují i časy nejlepších Keňanů. Absolutní vítěz Kennedy Kaptila dokonce trať zvládl za 28:48 minuty.

Tak oni to mají hlavně v nohách. Když jsem byl na Birell Grand Prix (závod v běhu na 10 km pořádaný v Praze), startoval tam klučina, co mu bylo dvacet a nikdy pořádně žádný závod neběžel. Ptám se ho, za kolik to chce mít? A on: Pod 28 minut. Neskutečné. U nás by šlo o národní rekord, pro ně jde o průměrný čas. Jejich mentalita a schopnosti jsou někde jinde.

Vy si čas pod třicet minut necháváte na příště?

Chtěl bych, šest sekund samozřejmě zamrzí. Ale nevadí, tahle trať je fakt náročná, není moc rychlá, takže se super časem jsem ani moc nepočítal.

Medailová sbírka se vám rychle plní, Běchovice jste vyhrál potřetí. Máte ještě na všechny cennosti místo?

Medaile dávám do krabic bot, těch mám dost (smích). Tady ještě dostáváme takový hezký patník, na něj si místo vždycky najdu.

Máte v nabité sezoně prostor na nějaké oslavy?

Žádné. Trénuje se dál. Dvaadvacátého října mě čeká hlavní závod podzimní sezony, půlmaraton ve Valencii. Je to tam rychlé, běhají se dobré časy, tak doufám, že i já na tom budu podobně.