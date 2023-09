První kilák za tři minuty. Uvědom si to! Jak Hrochová vládla Běchovicím

„Moc příjemný závod,“ líčila sedmadvacetiletá běžkyně. „Samozřejmě to bolelo, ale běželo se mi dobře. Jsem za ten pocit ráda. I za můj čas.“

Ten byl nakonec 33:39 minuty, což je třetí nejlepší český výkon běchovické historie. Absolutní vítězka Keňanka Jepkiruiová se dokonce postarala časem 32:41 o rekord podniku. Byly k tomu ideální podmínky?

Celkem ano. Musím říct, že bylo fakt příjemně. Až mě to teda překvapilo. Na pohled dost svítilo sluníčko, ale pocitově byla teplota super. Fakt skvělé.

Byla jste největší favoritkou. Jak se v takové roli startovalo?

Řekla jsem si, že poběžím na sebe. Začátek jsem rozběhla s klukama. Běželi jsme fakt svižně. Až na mě na prvním kiláku houkli: Jsi tady za tři minuty, uvědom si to! (smích)

Co jste si řekla?

Cítila jsem se sice dobře, ale uvědomila jsem si, že do toho nemám tak tlačit. Že mám spíš jen točit nohy a rozhodně už nezrychlovat a nesnažit se to rvát. Jde o dlouhý závod, navíc pak ještě ke konci čeká kopec Hrdlořezák.

Na něm jste už dávno věděla, že si běžíte pro titul. Byl prostor na předčasné oslavy?

Až v závěru. Sama jsem neběžela, snažila jsem se držet kluků. I díky nim mě to opravdu bavilo. Vzájemně jsme se potahali a pomohli si.

Plzeňská běžkyně Tereza Hrochová během extraligových závodů

Po doběhu jste pak také na ně čekala a tleskala jim.

Jo jo. Většina naší skupinky mě v závěru předběhla. Ale někteří skončili za mnou. Čekala jsem hlavně na Ondru Studničku. Tahal tempo od začátku až někam pod kopec. V prudké části jsem do toho začala tlačit o on tím, že běžel na mě, už neměl dost sil a nedoběhl se mnou. Tak proto jsem na něj počkala. Super, děkuju mu.

Co vás čeká nyní?

Hned teď po Běchovicích odjíždím do Livigna na soustředění. Tam se budu připravovat na maraton ve Frankfurtu, který mě čeká 29. října.