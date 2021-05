Jágrova bývalka Veronika Kopřivová porodila, dítě má s modelem Dubovickým

„Ahoj lidi, jmenuji se Ella Dubovická a narodila jsem se ve čtvrtek 27. května 2021,“ napsala Veronika Kopřivová k fotografii na Instagramu, kde je společně s partnerem Miroslavem Dubovickým a dcerou.

„Udělala jsem našim překvápko a přišla na svět o několik týdnů dříve. Bylo to nečekané, napínavé a náročné. Ale vše dopadlo dobře. Mamka je statečná a taťka nám byl a je tou největší oporou,“ dodala modelka a přidala hashtagy jsmerodina, family, jsemmama, bornin2021.

Zprávou o těhotenství se bývalá přítelkyně hokejisty Jaromíra Jágra pochlubila v únoru fanouškům na sociálních sítích, kde zveřejnila fotku z pláže a ukázala rostoucí bříško.



Veronika Kopřivová a model Miroslav Dubovický spolu chodí od modelčina rozchodu s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. I když Kopřivová nechtěla svůj předešlý vztah srovnávat s tím současným, prozradila, že v momentálním vztahu společně partneři více sdílejí. Zřejmě tak narážela na fakt, že když byla s Jaromírem Jágrem, často kvůli hokeji trávili čas odděleně.



„Vždycky, když jde člověk do vztahu, tak si myslí, že to bude ten poslední partner, že je to finále, ale život to nějak zařídí po svém,“ řekla pro iDNES.cz předloni Veronika Kopřivová, která provozuje internetový obchod s oblečením. Se svým nynějším přítelem fotila v roce 2018 jednotlivé kousky pro webové stránky a zřejmě tehdy mezi nimi přeskočila jiskra.



S Jágrem se modelka seznámila v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si kdysi přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu po čtyřletém vztahu s hokejistou přišlo poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele, se kterým strávila dovolenou.