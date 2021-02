Jágrova bývalka Veronika Kopřivová je těhotná. Budeme rodina, oznámila

„Nosím pod srdcem 21 týdnů náš poklad. Je to nádherný pocit, cítím se šťastně a požehnaně. Nesmírně se těším na novou životní roli až BUDU MÁMA a s jistotou vím, že Miroslav Dubovický bude ten nejlepší táta, kterého jsem si mohla pro naše děťátko přát,“ napsal modelka k fotce na Instagramu.

Veronika Kopřivová chodí s modelem Miroslavem Dubovickým od rozchodu s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. I když Veronika Kopřivová nechtěla svůj předešlý vztah srovnávat s tím současným, prozradila, že nyní je to víc sdílené. Zřejmě tak narážela na fakt, že když byla s Jaromírem Jágrem, často kvůli hokeji trávili čas odděleně.

„Vždycky když jde člověk do vztahu, tak si myslí, že to bude ten poslední partner, že je to finále, ale život to nějak zařídí po svém,“ řekla pro iDNES.cz předloni Veronika Kopřivová, která provozuje internetový obchod s oblečením. Se svým nynějším přítelem fotila v roce 2018 jednotlivé kousky pro webové stránky a zřejmě tam mezi nimi přeskočila jiskra.

Modelka a hokejista se seznámili v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu po čtyřletém vztahu přišlo poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele, se kterým strávila dovolenou.

Těhotenství v poslední době oznámily i další známé tváře z českého showbyznysu. Kromě Kopřivové se na přírůstek do rodiny těší herečka Patricie Pagáčová, zpěvačka Martina Pártlová, její kolegyně z rádia a tria 3v1 Nikol Štíbrová, modelky Monika Leová, Veronika Kašáková i Karolína Kurková nebo Ornella Koktová.