Nejsem těhotná. Rozhodně počkám až po svatbě, říká Paris Hiltonová

Hiltonovou překvapily zvěsti, že se snoubencem Carterem Reumem (40) čekají dítě. Fanoušci a známí ji zaplavili spoustou blahopřání k miminku. Hiltonová to ve svém podcastu This Is Paris uvedla na pravou míru, i když si nejdřív ze všech chtěla vystřelit a přírůstek do rodiny potvrdila.

„Vzbudilo mě asi 3 000 zpráv, všech mých pět iPhonů vybuchlo, všichni mi chtěli blahopřát a měli ze mě radost, a ano, ozvali se i lidé, o kterých jsem roky neslyšela. Děkuji všem za zprávy. Dnes je rušný den, takže jsem zatím nikomu neodpověděla, ale ano, jsem těhotná a čekám trojčata. Na mateřství se těším,“ prohlásila.

„Vlastně, dělám si legraci. Nejsem těhotná. Zatím. Počkám až po svatbě. Právě se mi šijí šaty, takže se chci ujistit, že vypadají nádherně a perfektně sedí, takže si na to počkejte,“ dodala.

Přestože netuší, kdo zprávy o jejím těhotenství začal šířit, na miminko se V budoucnu těší. Loni na podzim se rozpovídala o svém rozhodnutí nechat si zmrazit vajíčka. Inspirovala ji k tomu její kamarádka Kim Kardashianová.

„Myslím, že by to měla udělat každá žena. Protože pak nad tím máte kontrolu. A nemusíte se rychle vdávat proto, že budete spěchat s otěhotněním,“ vysvětlila a prozradila také, že její dcera se bude jmenovat London. Vybrala i jméno pro chlapce, to ale neprozradí.

Paris Hiltonová se finančníkem a podnikatelem Carterem Reumem zasnoubila letos 13. února po více než roční známosti.