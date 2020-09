Na povrchní seznamce Tinder do vážného vztahu nenaskočíte, myslí si Obamová

„Mladé páry dnes čelí různým výzvám a nástrahám. Lidé jsou připraveni se rozejít, jakmile přijde sebemenší krize. Mají pocit, že je tím vše hned zničeno. Chci tím říct, podívejte se na mě a Baracka. Měli jsme mnoho neshod a mockrát jsme se rozešli a zase dali dohromady,“ svěřila se Michelle Obamová v rozhovoru s Conanem O’Brienem.

„Máme však naštěstí velmi silné manželství. Pokud bych to kdysi vzdala a odešla od něj v těžkých časech, kdy všechno neklapalo tak, jak má, pak bych zároveň přišla o vše to krásné, co nás čekalo poté,“ vysvětluje bývalá první dáma USA a nebojí se říci, že občas manžela téměř nenáviděla.

„Byly časy, kdy jsem chtěla Baracka vyhodit z okna. A říkám to, protože si myslím, že je podstatné, abyste byli připraveni na to, že ty pocity jednou nejspíš přijdou a budou velmi intenzivní. Ale to neznamená, že to máte vzdát. A počítejte s tím, že takové období může trvat dlouho. Třeba i roky,“ odhaluje své soukromí Michelle Obamová.

Je vděčná za to, že nemusela svého partnera hledat například na seznamce Tinder přes aplikaci v mobilním telefonu, jak je to dnes běžné. Tato kultura povrchního seznamování podle ní rozhodně neplodí žádné dlouhodobé vztahy.

„Neexistuje žádný magický způsob, jak zaručit, aby to fungovalo. Prostě musíte dělat základní věci. Někoho si najít, být upřímní v tom, že s ním chcete být, vážně s ním randit, upřímně si plánovat, že se mu jednou zavážete a oddáte, sledovat, jak se to všechno vyvíjí, a pak se to stane. Přes Tinder do vážného vztahu nenaskočíte,“ dodává Michelle Obamová.



Manželství Michelle a Baracka je pro mnohé příkladem ideálního svazku, i tento na pohled harmonický pár se však potýkal s mnoha problémy, včetně potratu a manželských krizí. Někdejší americká první dáma to přiznala ve své autobiografii Becoming, která se loni dostala i na pulty českých knihkupectví.



