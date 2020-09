Na Tinderu jsem se nestačila divit, popisuje redaktorka seznamování

Když jsem se zhruba před rokem octla po delší době opět na „seznamovacím trhu“, nestačila jsem se divit. Takřka nikdo (alespoň v mé sociální bublině) už se neseznamuje naživo! Na internetových seznamkách ujíždí v podstatě všichni mí nezadaní (i někteří zadaní) známí.

Že to nebude jenom „těma lidma, se kterýma se stýkám“, napovídají i sociologické průzkumy, které se fenoménem seznamování po síti začínají seriózně zabývat. Až 45 procent nových vztahů podle nich dnes vzniká v České republice online! A jednoznačně nejoblíbenější aplikací tohoto druhu je právě Tinder.

Jak funguje

Je to záležitost poměrně nová, vyvinut byl roku 2012, přesto si už dokázal najít přes padesát milionů uživatelů po celém světě. Funguje jednoduše: stáhnete si do mobilu aplikaci, kterou propojíte se svým účtem na Facebooku, nahrajete fotky, napíšete (nebo nenapíšete) pár řádků o sobě a nastavíte si, zda máte zájem o ženy, nebo o muže, v jakém věkovém rozpětí a v jaké vzdálenosti od vás. Aplikace vám okamžitě „vyplivne“ celou armádu lidí, kteří odpovídají vašim požadavkům. A tady začíná ta pravá zábava: posunutím doleva „zahazujete“ ty, kteří se vám nelíbí, doprava posunete ty, kdo vám padnou do oka. Pokud se jim také líbíte, aplikace vám ohlásí, že máte shodu (tzv. match) a můžete si navzájem napsat. Takhle jednoduché to je! Co se bude dít dál, je už jen na vás.

Žádný div, že Tinderu propadlo tolik lidí. Ona je to totiž vážně zábava! Poměrně povrchní a také značně návyková. Ostatně podle nedávného amerického průzkumu (tuzemských dat k dispozici zatím příliš není) víc než 50 procent uživatelů vnímá Tinder spíše jako hru nebo formu prokrastinace než jako prostředek ke skutečnému seznámení. Na reálné rande se svým online nápadníkem vyrazí pouhých 17 procent uživatelů. Má tedy smysl se na Tinder vůbec přihlašovat? Nepochybně ano. Stále se totiž najde dost těch, kteří na něm opravdu hledají partnera.

Koho vůbec na Tinderu najdete?

V podstatě kohokoli! Nejvíc uživatelů tvoří lidé ve věku od 20 do 35 let, jsou tu ale starší i mladší, zejména z větších měst. A protože program byl původně vyvinut pro vysokoškoláky, narazíte tu taky na poměrně vysoké množství vzdělaných lidí (i když absolventů „vysoké školy života“ tu taky číhá víc než dost). Také je zde dost cizinců, kteří do Čech přijíždějí za zábavou – pokud ale nestojíte o opileckou jednorázovku s pivním turistou či o to, dělat někomu průvodkyni zdarma, je lepší se těmhle „lovcům“ vyhnout. Jinak je tu výběr rozmanitý, ba možná i rozmanitější, než by jeden čekal.

Na koho jsem tu natrefila já? Například na mladého sexy muzikanta (a alkoholika), tuze inteligentního, leč v praktickém životě absolutně nepoužitelného bankéře se zálibou ve videohrách, filozofa a překladatele, jenž měl věčně hluboko do kapsy, počítačového experta, který bohužel většinu své mozkové kapacity vyčerpal na vymýšlení toho, co všechno si na těle potetovat, propíchnout nebo rozříznout, a ve volných chvílích si přivydělával jako exponát na výstavě nahých lidí…

Ale taky na vtipného pana cestovatele, několik úspěšných podnikatelů, kteří na lovení dívek v offline světě zkrátka nemají čas, uznávaného výtvarníka nebo zábavného publicistu. A pak na nemálo těch, kdo hledali někoho na ukojení svých více či méně obskurních sexuálních choutek, ženáčů poohlížejících se po milence a taky na přítele své kamarádky. Zkrátka a dobře – celý svět jako na dlani!

Na koho si dát pozor? Chlap s příliš dokonalými fotkami

Typ, který jako by vypadl z katalogu modelingové agentury. Opravdu chcete doma muže, který stráví v koupelně víc času než vy při přípravě na ples v Opeře? Obyčejný muž

Pokud o sobě někdo napíše něco ve smyslu „normální chlap hledající normální ženu“, buďte si jistá, že je hlavně jedno: nudný až běda. Frajírek prezentující se statusovými symboly

Co o muži asi tak vypovídá, když na každé fotce stojí u nablýskaného mercedesu (dost možná půjčeného)? Ne nadarmo se říká, že si pánové takhle cosi kompenzují. Absolvent vysoké školy života

Na tuhle charakteristiku narazíte na Tinderu často. Není to vtipné a značí to jediné: bude to nejspíš hlupák. Fňukal

Věřte, že s pánem, který se snaží vzbudit ve vás lítost stesky o tom, kolikrát má zlomené srdce, vás v budoucnu čeká jen další fňukání.

Co sem láká tolik lidí?

Většina se shoduje na jednom: je to instantní nakopávač sebevědomí! Kdy jindy se vám stane, že o vás během pár hodin projeví zájem několik desítek mužů? Zvlášť zpočátku je to opojný pocit, a hlavně můžete flirtovat z pohodlí vlastního gauče a v teplákách.

Nese to ale s sebou i jisté negativum: zástupy potenciálních milenců v nás často vzbudí falešný pocit, že na nás v reálném světě opravdu stojí fronta. A tak snadno zbrkle zlomíme hůl nad někým, kdo by sice mohl být fajn, ale „něco“ se nám na něm v tu chvíli nezdá. Protože se přece určitě za chvilku objeví někdo lepší! Možná ano, ale dost možná taky ne. Zkrátka, Tinder a jemu podobné aplikace i podle psychologů nahrávají tomu, že se naše vztahy stávají povrchnějšími a my na nich odmítáme dál pracovat.

Navíc je Tinder v očích mnoha lidí stále brán jako aplikace na sex. Což s sebou nese určité stigma. Jednatřicetiletý sociální pracovník František třeba přiznává: „Se známostmi z Tinderu mám problém, že je vnímám trochu jako vztahy druhé jakosti a říkám si, že člověk, který ho používá, musí být divný. Takže se obvykle párkrát sejdeme, vyspíme se spolu a dál nemám potřebu to nikam posouvat.“

A rozhodně s takovým názorem není jediný. Navíc těch, kteří hledají opravdu pouze sex (leckdy jsou i oficiálně zadaní), je na Tinderu taky habaděj. Na druhou stranu, u fešáka, který vám v baru kupuje už třetí mojito, taky nemůžete tušit, jestli náhodou není ženatý nebo zda mu nejde jen o noční povyražení. Riziko je tu zkrátka vždycky, ovšem stejně tak jako naděje, že si budete rozumět a vznikne mezi vámi něco víc. A pak je úplně jedno, za jakých okolností jste se seznámili.