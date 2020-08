Mia Khalifa draží brýle z natáčení pornovideí, peníze dá na pomoc Bejrútu

„Nikdy předtím jsem nic nedražila. Sto procent získaných peněz daruji Červenému kříži v Libanonu a vše půjde na pomoc lidem ve zničeném Bejrútu. Jen se snažím být kreativní, zdá se mi to jako dobrá možnost pomoci, upozornit na to, co se stalo a možná také trochu inspirovat ostatní,“ napsala Mia Khalifa.



Za brýle značky Gucci aktuálně kupující bývalé hvězdě videí pro dospělé v online aukci nabízí 100 000 dolarů, v přepočtu přes 2,2 milionu korun. Přihazuje se do konce tohoto týdne.

Khalifa nedávno oznámila, že má na svou minulost v pornoprůmyslu bolestivé vzpomínky a dodnes kvůli tomu psychicky trpí.

„Ve videích pro dospělé jsem hrála jen chvíli v roce 2014, když mi bylo jedenadvacet let. Byly to necelé tři měsíce. Nalákali mě lidé, díky kterým jsem se cítila bezpečně. Říkala jsem si, že o nic nejde a může to být zábava. Natáčení videí bylo na profesionální úrovni. Myslela jsem si, že se o tom možná ani nikdo nedozví,“ popsala Mia Khalifa v minulosti v jednom z rozhovorů své počátky v pornoprůmyslu.

Přestože v této branži aktivně působila jen velmi krátkou dobu, stala se na internetu jednou z celosvětově nejvyhledávanějších a nejznámějších pornohereček. Na webu PornHub byla chvíli dokonce herečkou, která měla nejvyšší počet přehraných videí.



Současná sportovní komentátorka a influencerka na sociálních sítích vyvolala před šesti lety vlnu kontroverze poté, co si na jednu z pornoscén vzala na hlavu tradiční muslimskou pokrývku hlavy pro ženy hidžáb a následně měla sex s mužem. Po sociální síti Twitter se směrem k pornoherečce, která je přitom sama křesťankou, začaly šířit nenávistné zprávy. Smrtí jí vyhrožovali převážně podporovatelé Islámského státu, kteří jí chtěli za tento podle nich neodpustitelný hřích uříznout hlavu.