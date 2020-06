Bývalá pornoherečka Mia Khalifa žádá stažení videí. Fanoušci sepsali petici

„Ve videích pro dospělé jsem hrála jen chvíli v roce 2014, když mi bylo jedenadvacet let. Byly to necelé tři měsíce. Nalákali mě lidé, díky kterým jsem se cítila bezpečně. Říkala jsem si, že o nic nejde a může to být zábava. Natáčení videí bylo na profesionální úrovni. Myslela jsem si, že se o tom možná ani nikdo nedozví,“ popsala Mia Khalifa v minulosti v jednom z rozhovorů své počátky v pornoprůmyslu.

Přestože v této branži aktivně působila jen velmi krátkou dobu, stala se na internetu jednou z celosvětově nejvyhledávanějších a nejznámějších pornohereček. Na webu PornHub byla chvíli dokonce herečkou, která měla nejvyšší počet přehraných videí.

„Bylo to nejhorší období mého života. Nejvíce toxické tři měsíce mého života, které mě jako člověka naprosto nevystihují. Jsem mnohem víc než jen pornoherečka. Doteď navštěvuji kvůli své minulosti terapeuta, někdy se bojím kvůli výhrůžkám vyjít na ulici. Kéž by má videa neexistovala online a už dále nekolovala,“ řekla Mia Khalifa nedávno v jednom ze svých videopříspěvků na sociální síti TikTok.

Krátce po tomto prohlášení sepsali fanoušci ženy petici, ve které žádají o stažení jejích videí se sexuálním obsahem z internetu. „Dnes sedmadvacetiletá Mia Khalifa získala za své účinkování ve videích pro dospělé za tři měsíce práce pouze 12 tisíc dolarů (v přepočtu necelých 300 tisíc korun českých). Weby PornHub a BangBros přitom na jejích videích vydělaly miliony dolarů,“ píše se mimo jiné v petici.

Současná sportovní komentátorka a influencerka na sociálních sítích vyvolala před šesti lety vlnu kontroverze poté, co si na jednu z pornoscén vzala na hlavu tradiční muslimskou pokrývku hlavy pro ženy hidžáb a následně měla sex s mužem. Po sociální síti Twitter se směrem k pornoherečce, která je přitom sama křesťankou, začaly šířit nenávistné zprávy. Smrtí jí vyhrožovali převážně podporovatelé ISIS, kteří jí chtěli za tento podle nich neodpustitelný hřích rovnou uříznout hlavu.



K 29. červnu zatím podepsalo petici s názvem Spravedlnost pro Miu Khalifu přes milion lidí, její autoři chtějí sesbírat aspoň 1,5 milionu podpisů.

VIDEO: Mia Khalifa popisuje své začátky v pornoprůmyslu: