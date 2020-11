Každý máme v životě nějaký kříž, ví dobře Marek Eben a Markéta Fišerová

Psal se rok 1985 a v romantickém filmu Tvář za oknem se sešli v hlavních rolích dva nadějní herci – Marek Eben a Markéta Fišerová. Jemu bylo sedmadvacet, jí pětadvacet let. On hrál spisovatele z Ostravska Vojtěcha Martínka, ona neznámou dívku, kterou zahlédl na zimní ostravské ulici skrz tabulku okna a zatoužil po ní.

„Touha, bledá krásná s výrazem madony. Jde s tebou a věrně tě provází na tvé pouti,“ pronesl tehdy ve filmovém příběhu mladý herec.

Je dost dobře možné, že si něco podobného už říkal o trochu dříve i v reálném životě, když budoucí ženu poprvé spatřil v jejím rodišti v Kladně. Markéta Fišerová byla totiž jednou z nejkrásnějších českých hereček. „Ebenově“ černé vlasy, zářivé oči a hezká postava, to vše učarovalo mnoha hercům, kteří se kolem dívky točili, jenže ona si mezi nimi vybrala právě Marka Ebena.

Markéta Fišerová měla od malička pěvecký a pohybový talent. Na přání rodiny nastoupila na konzervatoř, školu dokončila v roce 1981 a šla do kladenského Divadla Jaroslava Průchy.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Marek Eben pocházel z umělecké rodiny. Na svět přišel koncem roku 1957 v Praze, jeho otcem byl skladatel Petr Eben, hudbu komponoval i strýc Ilja Hurník. Marek měl v době seznámení s Markétou za sebou už několik filmových zkušeností, vždyť třeba roli Válečka v seriálu Kamarádi hrál v době, kdy mu bylo teprve dvanáct let.

V roce 1982 se milenci vzali, účinkovali spolu v divadle, natáčeli písničky pro děti. Při jejich prvním společném filmu Tvář za oknem byli už třetím rokem manželé. Rok po natáčení se ale jejich životy měly zcela zásadně proměnit. Vše odstartovaly hereččiny zdravotní problémy, po chřipce se objevil zánět srdečního svalu a tuberkulózní nález na plicích. Brzy ještě otěhotněla, vše skončilo předčasným porodem a úmrtím miminka.

Když se sbírali z nejhoršího, přišla další rána. V den Markétiných 26. narozenin oba herci odpočívali večer doma u televize, když herečka zničehonic začala vidět rozmazaně, zamlženě a velmi ji rozbolela hlava. Následovala cesta do nemocnice, kde brzy upadla do kómatu. „Je to mozková mrtvice, vůbec nevíme, zda to přežije, stav je kritický,“ nedávali lékaři manželovi mnoho nadějí.

Markéta Fišerová a Marek Eben, předávání cen TýTý, Praha, 2004

Markéta ale zabojovala a podařilo se jí přežít, jenže ochrnula. Dlouhé týdny za ni dýchaly přístroje, poté se musela vše učit od začátku – mluvit, jíst, pohybovat se. Trvalo to skoro rok a Marek Eben ženu vozil trabantem do 300 kilometrů vzdálené Karviné na rehabilitace.

Markéta skončila na vozíku. „Nejhorší byl začátek, oba nás to zastihlo absolutně nepřipravené, bez varování, vůbec nás nenapadlo, že by nás něco takového mohlo potkat,“ řekl před lety Marek Eben v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Když pak vyjedete poprvé s vozíkem na ulici a oba dva jste mediálně známí, tak je to taková malá pouliční senzace. Když s ním vyjedete popáté, už vám to tak nepřijde, když s ním vyjedete popadesáté, tak se to dá velmi slušně vydržet, a když s ním vyjedete po pětitisící, tak už ani nevíte, že ten vozík vezete,“ vyrovnával se postupně se situací.

„Nejhorší to bylo samozřejmě pro Markétu, ona je ovšem extrémně, opravdu extrémně statečný člověk, dokázala se přes to dostat,“ chválil manželku. „Situace je taková, jaká je. Musíte to přijmout. Je to kříž, ale každý má v životě nějaký kříž,“ míní.



O rozvodu jako řešení krize Eben nikdy neuvažoval, naopak. Markétin stav se zlepšoval a začala Markovi dělat doprovod i na společenské akce. Ebenovi se později přestěhovali do bezbariérového domku kousek od Karlových Varů.

„My jsme si už tak zvykli, že postižení vůbec nevnímáme. A já si občas stěžuji na úplné pitomosti. Třeba na trombózu v lýtku, kdy jsem musel nosit stahovací punčochu. Když jsem si Markétě postěžoval, tak se začala opravdu hodně srdečně smát,“ popsal domácí atmosféru populární herec, muzikant i moderátor.

Po přestálých potížích ho prý mrzí, že Markéta nemohla rozvíjet svůj talent. „Dostala scénář, vytrhala si své stránky a zbytek jí byl fuk. Divil jsem se, jak to může hrát, ale ona byla herečka od boha. Nikdy nad rolemi moc nepřemýšlela a pak je zahrála báječně. Toho jediného je mi líto, toho talentu. Ve své generaci vůbec neměla konkurenci,“ uzavřel Marek Eben.