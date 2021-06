S Ivou Pazderkovou jsme se za naši svatbu styděli, přiznal Pavlásek

„Moje první svatba byla trošku z legrace s Ivou Pazderkovou, tajili jsme to, protože jsme se za to trošku styděli. Bylo to v době, kdy jsme začali dělat Na stojáka, krátce jsme spolu chodili, byli jsme v takovém rozjásaném období,“ prozradil Lukáš Pavlásek.

„Oba jsme věděli, že to je jenom, abychom si udělali srandu. Nikoho jsme nepozvali, ani rodiče, ti byli pak strašně naštvaní. A pak, jen co to šlo, zase jsme se rozvedli. To byla taková svatba na zkoušku. Moje přítelkyně to ví, znají se s Ivou, kamarádí spolu,“ řekl.

Komik ze své přítelkyně Denisy udělal před víc než rokem snoubenku, na status manželky ale stále čeká. „Svatbu oddálila korona. Ta všechno zastavila, teď se to musí postupně rozjet, aby se ta svatba začala zase plánovat. Čekám, až se to všechno ustálí,“ přiznal.

Dodal také, že do pokračování příprav na svatbu se dvakrát nehrne. Zato do čekáren lékařů se coby vyhlášený hypochondr hrne rád a často. „Já chodím k doktorům preventivně. Se vším. Jdu dopředu, abych to nedostal. Mám knížku, domácího lékaře, tam si najdeš příznak a podle toho, co ti je. Ale jak se loni objevil covid, to v té knížce ještě nebylo, byl jsem bezradný,“ řekl Pavlásek.