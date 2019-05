Moderátorka Kristina Kloubková a tanečník Václav Kuneš jsou opět spolu

„Všechno nejlepší k narozeninám, lásko. Miluji Tě,“ napsala moderátorka k společné fotce na Instagramu, když přála svému staronovému partnerovi k narozeninám.

Kloubková a Kuneš se poprvé dali dohromady v roce 2017. Znali se ovšem mnohem déle. Václav byl Kristinin o rok starší spolužák na škole, kde se potkávali. Jiskra mezi nimi ovšem podle moderátorky přeskočila až o 22 let později. „Věřím, že všechno je, jak má být. Proto jsme se potkali a jsme spolu. Jsem zamilovaná, a to jsem se bála, že už mě to mrazení v zádech a bušení srdce nikdy nepotká,“ svěřila se v prosinci 2018 pro iDNES.cz.

Když se letos rozešli, nebyl podle ní za tím nikdo třetí. „Každý děláme chyby, i ve vztazích, takže já to beru jako součást života. Teď momentálně zamilovaná jsem a jsem opravdu spokojená,“ cituje opět zamilovanou moderátorku Blesk.

Kristina Kloubková prozradila, že si s Václavem Kunešem navzájem chyběli, chtějí být spolu a plánují budoucnost. „Jasmínka by si přála sourozence, holčičku, a já říkám, nikdy neříkej nikdy, tak tomu nechávám otevřený průběh, i když samozřejmě vím, že nejsem nejmladší,“ uvedla.