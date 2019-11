Hvězda Beverly Hills 90210 se po devíti letech manželství rozvádí

Ziering, kterého proslavila role Stevea v seriálu Beverly Hills 90210, oznámil rozchod s manželkou na sociálních sítích. „S těžkým srdcem vám oznamuji, že se s Erin rozcházíme. Kvůli naším hektickým pracovním rozvrhům jsme toho měli moc a v posledních letech se odcizili. Je to jedna z nejneuvěřitelnějších žen, jaké jsem kdy potkal, a nejlepší máma naších dětí,“ napsal herec na Instagramu.

Zároveň si postěžoval, že bulvár překrucuje pravdu a vymýšlí si nejrůznější důvody jejich rozchodu. „Žádáme vás, abyste respektovali naše soukromí v této obtížné době, protože se zaměřujeme na to, co je pro nás důležité – na naše holky,“ dodal.

Erin se na sociálních sítích také vyjádřila k rozchodu a prozradila, že o rozvod požádal její manžel. „Když o to požádal poněkolikáté, věděla jsem, že je na čase to vzdát. Zjistila jsem, že nejsem člověk, který by ho dělal šťastným, a to celou situaci ulehčilo,“ napsala s tím, že i s dcerami jsou v pořádku a budou si muset zvykat na nový život.

Ian Ziering si zakladatelku lifestylového blogu pro maminky The Millennial Mamas Erin Ludwigovou vzal v roce 2010 a mají spolu dvě dcery, Miu (8) a Pennu (6).

Jeho první manželkou byla modelka Nikki Schielerová, kterou si vzal v roce 1997 a rozvedli se o pět let později.

