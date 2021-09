Porod nebyl tak rychlý, jak jsem si představovala, popisuje Soukalová

„Když se podívám do kočárku, připadá mi to, jako by to bylo úplně cizí dítě,“ vtipkuje Gabriela Soukalová v rozhovoru pro pořad Showtime. „Není cizí, má nos a úsměv po tobě, po mně zase oči. Z nás obou má kousek,“ reaguje její partner Miloš Kadeřábek.

„Všechno bylo tak strašně rychlé, že mi to začíná opravdu pořádně docházet až v posledních dnech. Je to samozřejmě velká životní změna,“ popisuje bývalá vrcholová sportovkyně.

„Samotný porod bohužel nebyl tak rychlý, jak jsem si původně představovala. Asi všechny mámy by to chtěly mít za sebou co nejdřív. A bolelo to, překvapivě,“ říká Soukalová s tím, že by podle ní bylo dobré, aby si muži prošli podobnou zkušeností. Jedině pak by se prý dokázali pořádně vcítit do toho, co všechno si žena musí prožít a čím prochází.

„Ocenila jsem, že Miloš byl celou dobu ohromně statečný. I při cestě do porodnice. Když jsme vyjížděli, nechápala jsem, jak může být tak ledově v klidu, dost mě uklidňoval,“ chválí partnera Gabriela Soukalová a dodává, že když byla malá, její tatínek ji všude zapomínal. „Doufám, že to nebudu mít po něm a budeme na tom s Milošem s naším miminkem líp,“ směje se.

Bývalá vrcholová sportovkyně oznámila loni v září odloučení od manžela, badmintonisty Petra Koukala. Po rozvodu si nechala změnit příjmení na rodné Soukalová.

Stala se jako první zástupce biatlonu v historii Sportovkyní roku. Má dvě medaile z olympiády v Soči, velký křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru, vyhrála na MS závod ve sprintu. V dubnu 2018 přiznala, že deset let trpěla anorexií. V devětadvaceti letech ukončila sportovní kariéru.