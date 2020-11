Manžel chytil herečku za prs. Sex je požehnáním, vzkázala pohoršeným lidem

„Ti, kteří mě sledují na Instagramu, vědí, že můj manžel se tam neobjevuje příliš často. Říkám, že je jako jednorožec, protože se objeví jen párkrát za rok,“ řekla herečka v podcastu Confessions of a Crappy Christian, když vysvětlovala vznik fotky.



Manželé byli na obědě se svým dvacetiletým synem, který se nedávno zasnoubil, a rozhodli se, že si venku udělají hezké fotky. „Muž mě chytil kolem ramen a na úplně posledním snímku mě chytil za ňadro. Řekla jsem: Ježiš, to je vtipné, mohu to prosím zveřejnit?“ prozradila.

Matka tří dětí fotku zveřejnila v příbězích a dostala spoustu pozitivních zpráv, našli se ovšem i lidé, které tím pohoršila. Psali jí, že coby křesťanka by podobné fotky neměla sdílet, protože jsou nevhodné a nevkusné. Podle jiných by se měla krotit.

„Jsem vdaná 24 let. Jsem křesťanka, můj manžel je křesťan a jsem opravdu hrdá, že nám manželství vydrželo tak dlouho. Fakt, že se bavíme a společně flirtujeme, může za to, že naše manželství funguje. To je něco, co je třeba oslavovat jako křesťan,“ vzkázala puritánům.



„Sex neskončí, jakmile se vdáte nebo oženíte. Sex je požehnáním manželství a nesnáším, když křesťané říkají, že bych měla předstírat, že nesexuji, případně, že jsme měli sex třikrát, protože máme tři děti. Pokud jsme se jeden druhému slíbili a zpečetili to manželstvím, pak je třeba v něm oslavovat sex,“ dodala.