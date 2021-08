Svatba po dvaceti letech vztahu. Hvězda Sexu ve městě utajila veselku

Corbett objasnil, že sňatek uzavřeli před osmi měsíci, kolem Vánoc, a že o tom neinformovali téměř nikoho. Dozvěděli se to opravdu jen nejbližší přátelé a příbuzní.

„Hlídáme si soukromí, nikomu jsme to neoznamovali. Všichni přátelé a rodina to věděli. Ale je to poprvé, kdy jeden z nás dvou něco řekl veřejně, protože jsme vlastně neměli ještě příležitost. Po dvaceti letech jsme se rozhodli vzít. Nechtěli jsme, aby byl rok 2020, který všichni tak nenáviděli, jen nepěkný… chtěli jsme na něj mít aspoň jednu hezkou vzpomínku,“ prohlásil John Corbett.

Zatímco Bo Dereková už jednou vdaná byla, John Corbett zatím ne. I když spolu žili dlouho, ještě loni herečka prohlašovala, že svatba není nic pro ně.



„Když zakládáte mladou rodinu, chystáte se mít děti a rozšířit rodokmen, je to samozřejmě skvělý závazek a dává to smysl. Ale pro nás v našich životech ne,“ řekla Bo Dereková.

John Corbett a Bo Dereková (Los Angeles, 9. listopadu 2019)

Také John Corbett na veselce netrval a v minulosti několikrát zopakoval, že tajemstvím úspěšného vztahu je neuzavírat manželství. „Neberte se. Mám spoustu přátel, kteří se rozvedli. To se stane. Myslím, že tajemstvím vztahu je prostě užívat si, že jste spolu,“ řekl pro list Huffington Post v roce 2016 herec známý také třeba z filmu Moje tlustá řecká svatba.

Bo Dereková se proslavila hlavně filmem 10 z roku 1979, v němž vystavila na odiv svoji postavu v plavkách. Hrála ve filmech různých žánrů, ale nikdy se už výrazněji neprosadila a stala se víceméně jen sex symbolem osmdesátých let.

Jako mladá způsobila skandál, když se v sedmnácti letech zapletla s o třicet let starším fotografem a režisérem Johnem Derekem, který byl navíc ženatý s herečkou Lindou Evansovou. Vzali se v roce 1976 a žili a pracovali spolu dvaadvacet let, do Derekovy smrti v roce 1998. Nikdy neměli děti.