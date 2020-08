Díky sexy fotkám má za den milion dolarů. Bella Thorne trhla rekord na OnlyFans

Herečka a zpěvačka Bella Thorne založila profil s obsahem pro dospělé teprve před pár dny, kdy oznámila novinku na svém Instagramu. Předplatitelům nabízí exkluzivní obsah ve formě fotografií a videí za částku 20 dolarů měsíčně, v přepočtu 439 korun. Momentálně je na její stránce dvacet fotografií a sedm videí.

Podle webu PageSix se krásce podařilo již během prvních čtyřiadvaceti hodin jako první celebritě na této platformě překonat hranici jednoho milionu dolarů, které přistály na jejím účtu od fanoušků. „Bella se snaží odpovídat na každou soukromou zprávu, kterou dostane. Chce mít se svými fanoušky dobré vztahy a lépe je poznat,“ píše PageSix.

Tvůrci na OnlyFans získávají 80 procent z částky, kterou zaplatí za obsah na jejich profilu předplatitelé. Ti mohou poslat kdykoliv navíc také finanční obnos v libovolné výši jakožto podporu svým oblíbeným hvězdám.

Bella Thorne potěšila v minulosti mnoho svých příznivců tím, že záměrně vypustila do světa sociálních sítí své nahé fotky, aby vzala vítr z plachet hackerům.

Herečka, zpěvačka, básnířka a influencerka získala loni cenu za sado-maso snímek Him And Her, který natočila pro známý web s pornem. Poté, co film získal loni na Pornhub Awards cenu Vision Award za film s nejlepším vizuálním zpracováním, potvrdila Thorne koncem minulého roku, že bude režírovat nově i celovečerní thriller, ve kterém zároveň sama ztvární vedlejší roli.



Bella Thorne je v showbyznysu téměř od narození. Už v šesti měsících byla díky rodičům hvězdou televizní reklamy. Ve dvaadvaceti letech je úspěšnou spisovatelkou, autorkou, režisérkou, herečkou, modelkou, zpěvačkou a influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje přes 23 milionů lidí.