Disney hvězdička Bella Thorneová obdržela cenu za svůj první pornofilm

11:11 , aktualizováno 11:11

Bývalá Disney hvězdička Bella Thorneová (22) natočila sado-maso film pro známý web s pornem. Film Him And Her s BDSM tématikou získal v pátek na Pornhub Awards cenu Vision Award za film s nejlepším vizuálním zpracováním.