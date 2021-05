Po vztazích s raperem a komikem si Ariana Grande vzala realitního makléře

„Vzali se. Byla to malá intimní svatba s dvaceti členy nejbližší rodiny a přáteli. Pár i obě rodiny novomanželů nemohou být šťastnější,“ potvrdil mluvčí zpěvačky pro magazín PEOPLE .

Zpěvačka a realitní makléř spolu žijí od ledna 2020. Společně se poprvé objevili ve videoklipu Justina Biebera a Ariany Grande s názvem Stuck with U. Loni v prosinci oznámili na Instagramu po ročním vztahu své zasnoubení.

V říjnu 2018 se zpěvačka rozešla čtyři měsíce po zásnubách s americkým komikem Petem Davidsonem. S tím se dala dohromady po vztahu s raperem Macem Millerem, který zemřel v roce 2018 na předávkování. Jeho odchod prý přinutil zpěvačku přehodnotit to, kam v životě směřuje.

Ariana Grande zahájila svou uměleckou kariéru v patnácti letech na Broadwayi v muzikálu 13. Do širšího povědomí se dostala díky sitcomu Victorious (česky pod názvem V jako Victoria), který vysílala stanice pro teenagery Nickelodeon. V seriálu zabývajícím se problémy dospívajících na hollywoodské střední škole ztvárnila roli Cat Valentine.

Hudebně se prosadila v roce 2014, kdy zaznamenala úspěch se singlem Problem. Píseň natočená ve spolupráci s australskou raperkou Iggy Azaleou dobyla vrchol britského i amerického singlového žebříčku. K dalším hitům Ariany Grande patří song Side to Side, který natočila spolu s Nicki Minaj, 7 rings či Thank U, Next.



Zpěvačka soustavně podporuje charitativní aktivity od boje s rakovinou přes adopce psů a výběr peněz pro sirotky v Malawi až po boj za práva LGBT komunity. Kvůli právům gayů vystoupila za pontifikátu Benedikta XVI. z římskokatolické církve.

VIDEO: Ariana Grande a Justin Bieber - Stuck with U: