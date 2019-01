Zdeněk Srstka po 24 letech končí s moderováním Chcete mě?

„Zdeněk Srstka se rozhodl, že pořad již moderovat nebude. Naposledy jej diváci uvidí 3. února 2019,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí České televize Karolína Blinková s tím, že novým moderátorským kolegou Marty Kubišové bude herec Petr Rajchert. Ten se v pořadu objeví ještě po boku Zdeňka Srstky při jeho derniéře.

Zdeňka Srstku už delší dobu trápí zdraví. Jestli to je také důvod odchodu herce z jeho oblíbeného pořadu, v němž proslul svými hláškami a specifickým stylem prezentace mazlíčků z útulků, mluvčí televize neupřesnila.

Herec loni v rozhovoru pro magazín Rodina DNES připustil, že se neobejde bez francouzských holí, což bude zřejmě daň za minulost silového sportovce a kaskadéra.

„Asi ano, ale ničeho nelituju. Každý na něco doplácí a já vedle vzpírání dělal ještě docela dlouho silový trojboj, powerlifting. Moje záda se prý už operovat nedají, ale po čtyřiceti letech svobody jsem se oženil s hodnou ženou, která se o mě stará. Dvakrát denně mi chystá prášky, výborně vaří a peče. Díky ní je naše zahrada samá kytka. Navíc krásně maluje,“ řekl loni v srpnu.

Milovník němých tváří také přiznal, že pořad je jeho srdeční záležitostí. Častokrát mívá nutkání ujmout se nějakého nalezence. „To víte, že mám. Nedávno se ke mně přilísal jeden krásně zbarvenej voříšek, sedl si vedle mě a nechtěl pryč. Tak jsem mu domlouval: ‚Víš, to nejde, já už doma pejska mám a ten by žárlil.‘ Nebo mi tuhle americká doga, krásně bílá, dala hlavu do klína. A jak zvířátka milujou paní Kubišovou! Někdy však musíte dávat pozor, protože někteří nalezenci mají leccos za sebou. Ti pejsci vědí víc než my, spolehlivě poznají, když je vám blbě, kdy nejste v kondici,“ dodal.