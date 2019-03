Nepovažovali mě za sexy ženu, protože jsem černoška, říká Goldbergová

Herečka Whoopi Goldbergová se domnívá, že do role sexy ženy nebyla nikdy obsazena kvůli barvě své pleti.

„Jako mladá jsem měla opravdu sexy tělo. Nikdo o mně však nepřemýšlel jako o ženě a sexuálním symbolu. Protože jsem černoška,“ řekla herečka v rozhovoru se spisovatelkou Ottesou Moshfeghovou (37) pro magazín Garage.

Goldbergová začala svou kariéru jako stand-up komička, od roku 1984 psala scénáře pro svou one-woman show na Brodwayi, ve které také sama účinkovala.

O dva roky později byla nominována na Oscara za roli nevzdělané venkovské ženy z amerického Jihu, Celie Harris Johnsonové ve filmu Stevena Spielberga (72) s názvem Purpurová barva.



Propagátorka a vášnivá kuřačka marihuany se naposledy vdávala v roce 1994 a tvrdí, že nese plnou zodpovědnost za krach svých tří manželství. Když její poslední vztah ztroskotal po pouhém roce od svatby, manželství se do konce života vzdala. S prvním chotěm Alvinem Martinem má pětačtyřicetiletou dceru Alex. Jejími manželi byli také kameraman David Claessen a herec Lyle Trachtenberg.



„Trvalo mi to nějaký čas, ale uvědomila jsem si, že snažit se proměnit a přizpůsobit něčemu, na co jsem nebyla připravená, nebyla to chyba toho muže. Byla to má chyba. Má manželství zkrachovala a já jsem byla viníkem. Nikdy jsem nebyla tak oddaná. Můžu teď říct, že jsem nikdy nebyla opravdu zamilovaná. Uvědomění si toho mě ale osvobodilo,“ přiznala kdysi v jednom z rozhovorů Goldbergová.

Whoopi Goldbergová (1996)

Herečka žila nějaký čas také s hereckými kolegy Frankem Langellou, Timothym Daltonem a Tedem Dansonem. „Miluji muže a muži milují mě. V tom mám štěstí. Ale mám dost blbý pocit z toho, že mi trvalo tak dlouho si přiznat, že nejsem člověk pro vztahy,“ dodala americká herečka v rozhovoru pro britský deník The Telegraph.



Herečka kdysi v americké televizní talk show The View přiznala, že svého času si přivydělávala jako operátorka erotické linky. Začátky v Hollywoodu prý měla velmi krušné a mnohdy jí scházelo i na jídlo, sex po telefonu jí pomáhal získat peníze na živobytí.

„Tam jste museli být jediné – opravdu dobrým hercem... Když jsem byla mladší, takto vydělané peníze byly pro mě skvělé,“ přiznala komička.