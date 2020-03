V poslední době jdete z role do role, ale taky jste režíroval film Padesátka. Jste tedy herec, nebo režisér?

Na to se mě často někdo ptá. Lidi asi potřebují vědět, pro co jsem se rozhodl. Ale mě vždycky bavilo v profesích přeskakovat. Když jsem začínal s herectvím, všichni kolem do mě lifrovali, jak je to nejisté povolání. Pořád čekáte, že někdo zavolá...