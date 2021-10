Přezdívají jí Tomáš Holý v sukni. Nejsem velká hvězda, říká dětská herečka

Valentýna Bečková se před kameru dostala už jako malá holčička. Samozřejmě u toho byli její rodiče. Reklamy začala točit ve čtyřech letech, k filmu se dostala v pěti letech.

„Našim všichni říkali, že jsem hezká, že hezky mluvím, že jsem šikovná, tak mě ze srandy přihlásili do castingu. Dva roky se nikdo neozval, až si řekli, že se na to vykašleme, a pak přišly reklamy,“ přiblížila Valentýna Bečková v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka své herecké začátky.

„A pak byla paní režisérka Marta Ferencová zoufalá, nemohla najít nikoho do svého filmu. O mně řekla, že jsem jí spadla z nebe,“ vyprávěla zkušeně. „Nejsem velká hvězda, to zaprvé. I když spolužáci si myslí, že jsem. Všichni na škole to berou normálně, že točím.“

V roce 2019 hrála ve filmu Ženy v běhu, o rok později v Příliš osobní známosti. Letos mají premiéru hned tři snímky: Láska na špičkách, Tajemství staré bambitky 2 a Přání Ježíškovi.

Z natáčení filmu Tajemství staré bambitky 2

Valentýna Bečková také prozradila, že nic nenechává náhodě. Například svoje přání Ježíškovi předala už v říjnu, a to velmi moderně.

„Je dobré natočit Ježíškovi video, co by sis přál. Ale musíš přiznat, co jsi za ten rok udělal. Já už jsem Ježíškovi přání natočila, ale kam se to posílá, se neříká, to si musíš zjistit sám,“ navnadila Honzu Dědka, pak mu ale způsob doručení přece jen prozradila. „Musíš si to nechat v telefonu a ten nechat na Štědrý den na stole. Ještě jsem to nezkoušela, letos poprvé, ale myslím si, že je moderní doba, rok 2021, tak by to měl Ježíšek zvládnout.“

Dětská herečka v osmi letech rozhodně ví, co chce. A to nejen od Ježíška. „Namířeno mám do Hollywoodu. Nejdřív musím zjistit, čím pojedu a kde mám sehnat limuzínu,“ pobavila diváky a ještě ten večer si zjistila, jak v New Yorku limuzínu sehnat. Zeptala se na to anglicky dalšího hosta, hudebníka Iana Andersona, frontmana rockové kapely Jethro Tull.