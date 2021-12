Smrt režiséra Života na zámku mě zasáhla, přiznává Václav Vydra

Co uspokojivého stále nacházíte v herectví?

No zatím se v něm cítím svobodně a uspokojivě. Je to i tím, že je to povolání, které vlastně dělám od svého celkem raného věku až doteď. A kupodivu doteď mě to baví. Takže to mě na tom uspokojuje a vzhledem k tomu, že jsem si k tomu v posledních desetiletích přibral ještě koně, tak mám ten život takový vyvážený.

To musí být pro člověka náročné. V kolik hodin vůbec kvůli zvířectvu vstáváte?

Snažím se spát alespoň sedm osm hodin, takže když si jdu lehnout ve dvanáct, tak v těch osm je to tak akorát. Když si jdu lehnout v jednu, tak už je to trošku málo, mám spánkový deficit, ale říkám si, že ty dvě třetiny života musím prožít a že jedna třetina spánku stačí. (smích)

Je pro vás větší pohlazení po duši péče a kontakt s koňmi, nebo přímo jízda v sedle?

Já se přiznávám, že je moc nemyju, moc nečešu, oni jsou takoví přírodní. Samozřejmě je vyhřebelcuji, když třeba s nimi někam jedu, nebo v létě se chodíme koupat nebo plaveme ve Vltavě, takže to je taková hygiena. Pro mě je hezký jakkoliv s nimi být a vzhledem k tomu, že jim sám upravuji kopyta, tak to je taková moje služba pro ně, kterou jim splácím to, že oni mě vozí. To mě samozřejmě baví. Já na nich rád sedím a rád cítím, že jim nevadím a že oni dělají, jak říkám, to, co si myslí, že chtějí a přitom dělají to, co chci já. A tak se v tom navzájem ubezpečujeme, že to tak je.

Václav Vydra a Jana Boušková

Chystáte si s Janou Bouškovou nějaká vánoční překvapení? V čem je pro vás vánoční čas vzácný?

Pro nás není vánoční čas úplně vzácný, snad jenom tím, že ty dny se moc v divadlech nehraje a to znamená, že večery máme pro sebe. Já přes den stejně většinu času trávím u koní, pokud nejsem v divadle, nebo nenatáčím, takže pro nás je to čas strávený společně a to je moc hezké.

Teď na České televizi reprízují Život na zámku. Když na něj narazíte, podíváte se ze zvědavosti?

Život na zámku jsem měl strašně rád. Docela mě zasáhlo, že Jarda Hanuš odešel. Když takhle spolu mluvíme, tak mě překvapilo, že mně nikdo nevolal, co na to říkám, poněvadž kdykoliv někdo odejde, tak mi někdo zavolá. A většinou jsou to lidi, které jsem moc dobře neznal. Jardu Hanuše jsem znal léta a strávil jsem s ním spoustu času při i mimo práci. Byl to skvělý člověk a výborný režisér. Já na práci s ním budu do smrti rád vzpomínat. Život na zámku pro mě byla krásná role a docela bych se na to i podíval, protože jsem to fakt dlouho neviděl, ale ono to jde v takovou hodinu, kdy jsem u koní a tam na to nemám čas.

Byla pro vás role Vojty v Životě na zámku právě tou, na které se herec dovede vyřádit, když to byl žárlivý manžel?

On vůbec ten scénář byl výborně od pana Míky napsaný. Já jsem tu roli vždycky tak nějak ráno obul na natáčení a tak jsem si to žil, hrálo se to vlastně úplně samo. Měl jsem to moc rád. Takže to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Bylo to fakt takové, že jsem se tím nemusel nijak moc zabývat a namáhat. I text šel krásně do pusy a bylo to moc fajn.

Jste v kontaktu se seriálovou manželkou Bětou, Eliškou Kasanovou, protože ta se úplně vytratila z obrazovek?

Ne, nejsem. Já jsem jí od té doby neviděl.