Třešničková o jizvách po popáleninách: Jen estetická vada, nelituji se

„Slabší chvilky nemám a ani jsem je nikdy neměla. Nikdy se nelituji. Spíš mě občas mrzí při vybírání oblečení, že si nemůžu dovolit odhalenější střihy kvůli jizvám. Ale k tomu se postupně dopracovávám a s každým pokrokem mám radost, že jsem zase blíž k tomu, cítit se dobře v čemkoliv,“ odpověděla Týnuš Třešničková na Instagramu v reakci na otázku jednoho ze svých sledujících.

Jizvy po popáleninách už influencerka vnímá jako svou součást a výjimečnost. „Navíc je to jen estetická vada, mohla jsem být po té nehodě například slepá a podobně. Takže nějaké jizvičky jsou opravdu to nejmenší,“ vysvětluje.



Třešničková přiznává, že do budoucna má v plánu podstoupit zákroky, které mají vzhled následků jejího zranění vylepšit. „Kéž by to bylo tak jednoduché, jak si někteří představujete. Jizva je hloubkové poranění kůže a jen tak odstranit nelze,“ popisuje.

„Jde zlepšovat lasery a dalšími estetickými zákroky postupně a je to běh na dlouhou trať a i já plánuji podstupovat další zákroky pro zploštění a zlepšení jizviček,“ dodala influencerka.

Při nehodě v září 2018 na dovolené v Istanbulu utrpěla Třešničková závažné popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou. Při ohnivé show v jedné z nejznámějších místních restaurací jí přímo u obličeje explodovala část hořlavé směsi.

