Vůbec jsem nevěděla, že hořím, popisuje Třešničková detaily nehody

„Po desetiměsíční pauze vás zase zdravím u mého videa. Proč jsem tu nebyla a co se mi stalo? O tom všem vám povím ve videu,“ napsala Kristýna Třešňáková k dvacetiminutovému videu, které zveřejnila ve středu na YouTube.

Ve videu popisuje detailně průběh nehody, při které utrpěla v září minulého roku na dovolené v Istanbulu závažné popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou. Při ohnivé show v jedné z nejznámějších místních restaurací jí přímo u obličeje explodovala část hořlavé směsi.

„Přiletěli jsme do Instanbulu. Večer jsme byli na hotelu a jelikož jsme byli unavení z celodenního chození, nikam se nám nechtělo, ale měli jsme rezervaci v restauraci Nusr-Et, tak jsme tam s přítelem taxíkem odjeli. Byl tam strašný mumraj a všichni chtěli získat stůl. Pětačtyřicet minut jsme čekali na svůj rezervovaný stůl. Uvaděčka nás zatím postavila k baru, kde jsme si dali drink. Na baru byl takový žlábek, kde byla nějaká tekutina a jeden barman jí zapálil, trochu to začalo hořet. Pak přišel druhý barman s kanystrem, přilil do žlábku jakousi tekutinu a v ten moment to vybouchlo,“ popisuje Třešňáková.



„Byla to vteřina, sekundy, milisekundy. V první chvíli jsem myslela, že tam něco vybouchlo, že tam třeba spadla nějaká bomba. Viděla jsem černo a asi jsem naštěstí stihla zavřít oči. Vůbec jsem nevěděla, že hořím. Slyšela jsem křik lidí a v hlavě mi proběhla myšlenka, že budu slepá. Seděla jsem na zemi a přítel na mě hodil mikinu, aby uhasil oheň. Vůbec není pravda, že by okamžitě zasáhl personál. Netuším, zda tam mají vůbec hasicí přístroj. Uhasili jsme se navzájem. Všichni pak stáli okolo mě a já si teprve uvědomila, co se stalo,“ pokračuje.

„Vím, že vypadám trošku jinak. Měla jsem popálený celý obličej. Uhořely mi vlasy, popálený jsem měla dekolt a pas, jelikož jsme na sobě měla tenoučké tílko. Měla jsem lehkou bundu, která mi ochránila paže. Oheň však zasáhl ruce v místě, kde končily rukávy. Dekolt na tom byl opravdu velmi špatně. Naštěstí jsem měla podprsenku, která žár nepropustila, takže prsa mi to nespálilo,“ dodává youtuberka.



Třešničková se domů do Česka vrátila začátkem června. Svým fanouškům na sociálních sítích nejdříve ukazovala snímky, na kterých se snažila zakrývat popálené ruce, krk i obličej, který navíc maskovala vrstvou makeupu.

Týnuš Třešničková ukázala jizvy na obličeji (9. července 2019)

Od nehody v restauraci zůstávala youtuberka v turecké nemocnici, kde jí léčbu hradil majitel podniku, v němž utrpěla popáleniny. Plameny zasáhly i jejího přítele Viktora Hajíčka. Jeho zranění byla menší a vrátil se hned do Česka.



Dalšími zraněnými byli turisté z Řecka a Ukrajiny a lehká zranění utrpěli i dva pracovníci baru. Majitelem podniku Nusr-Et je Nusret Gökçe zvaný Salt Bae, jehož kulinářské praktiky pravidelně kolují na sociálních sítích.



VIDEO: Týnuš Třešničková - Moment, který mi změnil život: