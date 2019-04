Tess Holliday: Lidé mi píší zprávy, ať zhebnu, když jsem tak tlustá

„Lhala bych, kdybych řekla, že jsou mi takové komentáře lhostejné. Někdy mi opravdu ublíží. Občas už toho je tolik, že zkrátka vymažu aplikace pro sociální sítě z mobilu a chvíli jsem úplně mimo internetový svět,“ sdělila časopisu InStyle.

Tess se se svým tělem smířila už v pubertě, kdy jí došlo, že nemá smysl držet diety, protože je její tělesná konstituce jiná než u hubených modelek.

Kariéru modelky ale nepustila z hlavy a nakonec se zařadila do kategorie „plus size“.

„Když si pročítám komentáře u svých fotek na mém profilu na sociální síti, nemůžu pochopit, kde se v lidech bere tolik zloby. Nikomu jsem nic neudělala a nikoho nenutím, aby můj profil sledoval. Většinou takové lidi blokuji, ale zakládají si nové profily. To se pak stáhnu do sebe a hraju raději hry na mobilu,“ sdělila modelka, která má dvě děti a soustředí se především na ně.

Lidé se často strefují i do nich, a to modelce vadí. Děti vede ke zdravému životnímu stylu, ale zároveň je učí, aby měly rády samy sebe a nenechaly se ovlivňovat názory druhých.

„Lidé mě často osočují z toho, že podporuji obezitu. To ale není pravda. Já jen lidem ukazuji, že se mohou mít rádi v jakémkoli těle. Nehodlám se nenávidět za to, že jsem tlustá. Jsem to já,“ doplnila.