Ta smršť byla drastická, šokovala Terezu Kostkovou debata o množírnách

Začal květen a s ním i rozvolňování mimořádných opatření. Hodně lidí se raduje, někteří si však na klidnější domácí režim zvykli a najednou zjišťují, že vlastně nespěchají do hospod ani do obchoďáků. Vy ano?

Tak zrovna obchodní domy nejsou to, kam bych osobně spěchala, ale na otevření zahrádek za účelem čehokoli – i piva – se těším. No a řekla bych, že spousta z nás netrpělivě čekala na kadeřnictví a kosmetiku a my, co máme děti, taky docela jistě na obchody s obuví. Jsem ráda, že se obchody otevírají jaksi z principu, z důvodů sociálně-ekonomických.