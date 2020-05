Zůstala jsem stát jako opařená, popisuje Tereza Bebarová konec v Ulici

Nedávno proběhla médii zpráva o definitivním ukončení vaší spolupráce v seriálu Ulice. Diváci vyjádřili s odchodem Světlany, kterou jste dlouhá léta ztvárňovala, nelibost, je tedy zřejmé, že tuto postavu měli rádi a nechtěli se s ní rozloučit. Vám se po Světlaně bude stýskat?

Víte, když jsem se tu zprávu v lednu dozvěděla, tak jsem zůstala stát jako opařená. Ale ne snad proto, že bych se s postavou Světlany nedokázala rozloučit, ale spíš z toho důvodu, že mě ve snu nenapadlo, že by někdo toužil ze seriálu odstranit jednu z posledních příjemných, milých a skrz na skrz pozitivních postav. To mi nešlo na rozum. Také proto jsem své obavy a výhrady k tomuto rozhodnutí řekla na vedení, dokonce jsem to napsala i písemně, ale nedočkala jsem se ani odpovědi, a tak už jsem to pak nechala být a tuhle epizodu v mém životě jsem uzavřela. Osobně mi je spíš líto diváků, pro které byla Světlana důležitou součástí jejich života. Ovšem s tím já bohužel jako herec nemohu moc dělat. Snad jen mohu poděkovat za tu úžasnou obrovskou podporu, kterou mně a vlastně Světlaně diváci vyjádřili. Za to jsem moc vděčná a doufám, že se budu moct s fanoušky brzy setkat zase u nějakého jiného nového projektu.