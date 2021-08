Pláču často, říká o svém těhotenství tenistka Barbora Strýcová

Jak horlivě se připravujete na příchod miminka? Už je výbavička nakoupená?

Už mám asi všechno důležité, co bych měla mít. Samozřejmě nějaké věci jako dudlíky a tak dokupuji asi už na poslední chvíli, ale jinak všechno mám.

Pohlaví už víte?

Pohlaví se ví, je to kluk.

Jméno už máte taky?

Mám, ale neprozradím vám ho. (smích)

Kvůli hormonům si někdy popláčete nad tím, že z vás bude máma a před rokem bylo všechno jinak?

Ano. Musím říct, že pláču často. Není to úplně vidět, ale polykám i takové ty knedlíky. (smích) Když si zavzpomínám, co se všechno událo, ale i když se třeba dívám na nějaký smutnější film.

Jak emotivní pro vás byl konec kariéry?

Byl pro mě hrozně moc emotivní, přece jenom je to sedmadvacet let cestování po světě a hraní zápasů. Byla to nádherná cesta, ale hrozně mě mrzí, že skončila v pandemii. Proto se chci také vrátit na nějaký čas, jeden, nebo dva turnaje, abych si znovu užila diváky.

Barbora Strýcová

Budete své dítě vést ke sportu?

Určitě. A je jedno k jakému. Samozřejmě bych chtěla, aby uměl nějakým způsobem hrát tenis.

Jak probíhá vaše těhotenství? Vše je v pořádku, nebo často pobýváte na toaletě?

Nepobývám. Musím říct, že dva týdny mi nebylo úplně nejlépe, ale na toaletě jsem nebyla skoro vůbec. Mám těhotenství, které mě ničím nijak neovlivňuje, cítím se fajn.

Pročítáte si také těhotenská fóra a zkušenosti maminek?

Ne. (smích) Já jsem tu tendenci měla, ale pak jsem si tam četla tak zvláštní věci, že mě to až vystrašilo. Takže jsem si od té doby řekla, že už to nebudu číst.

Porod proběhne přirozenou cestou?

Tak byla bych ráda, kdyby to tak bylo. Samozřejmě se může všechno změnit, ale chtěla bych, aby to bylo přirozenou cestou.

Petr Matějček a Barbora Strýcová (Praha, 20. prosince 2019)

Kdo se vám již dopředu hlásí na hlídání?

Moje máma, rodina, ale i kamarádky, tak různě. Takže dobré, hlídání už mám zajištěné.

Bylo pro vás složité vybírat věci do výbavy, třeba kočárek?

Složité to nebylo, protože jsem tady měla sestru. Ta už má dvě děti, takže mi radila, jaká kolečka, menší, větší...

Máte obavy z toho, abyste byla dobrou mámou?

Nevím, jestli z toho mám obavy, ale samozřejmě bych vám chtěla říct, že bych chtěla být takovou ostřejší mámou a nerozmazlovat dítě. Ale může se to změnit, až se narodí, tak bude „ňu, ňu, ňu“. Nemám obavy z toho, jakou budu mámou, ale nějaké strachy tam jsou.

Budete chtít, aby dítě vědělo, jaké to je si vydělat stokorunu?

Tak samozřejmě. Moje dítě to pozná hned! To, že bude mít všechno na tácku, tak takhle jsem vychovávána sama nebyla a budu to dodržovat.

Takže výchova bude striktní, řekněme?

Velmi, velmi striktní. (smích)