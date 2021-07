Násilí, drogy a gangy. Raper Tekashi 6ix9ine začal kariéru na Slovensku

Daniel Hernandez se narodil 8. května 1996 v Brooklynu rodičům pocházejícím z Mexika a Portorika. O svém otci jako dítě dlouho nic netušil. Maminka mu řekla, že zemřel. Opravdovým důvodem odloučení partnerů však byla otcova závislost na heroinu a pětiletý pobyt za mřížemi za prodej drog, píše web Brainee.sk.

V mládí poznamenala Hernandeze vražda nevlastního otce, kterého v roce 2010 zastřelili na ulici přímo před domem. Rodina poté neměla dostatek financí a skončila na okraji společnosti. Hernandez tehdy extrémně zhubl, byl hospitalizován s posttraumatickou stresovou poruchou a následně vyloučen ze školy.

Místo studií se po návratu z nemocnice rozhodl pomáhat matce a staršímu bratrovi vydělávat peníze pro rodinu. Hudební žánr rap se do jeho života dostal v roce 2012 poté, co se poznal s Peterem Rodgersem, šéfem newyorského vydavatelství Hikari-Ultra. Ten ho podpořil v tom, aby se postavil za mikrofon.

Začátky na Slovensku

Začátek úspěšné Tekashiho kariéry má kořeny i na Slovensku. V roce 2014 se mladého Daniela Hernandeze ujala hlava labelu FCK THEM, Michal Novotný, známý jako Yaksha. Už na jejich první pracovní schůzce se měl 6ix9ine vyjádřit ve smyslu, že se chce stát nejznámějším raperem v New Yorku. Do Bratislavy prý přijel dokonce bez ponožek a trenýrek, které mu Yaksha později sehnal.

Tekashi 6ix9ine ve videoklipu k singlu Gooba vydaném po propuštění z vězení (10. května 2020)

Právě v Česku a na Slovensku absolvoval Tekashi své první koncerty. Jeho úplně první show se konala v bratislavském klubu Babylon. Raper chtěl mít v Bratislavě svou evropskou základnu a dokonce zde plánoval koupi bytu. Ještě v dubnu 2019 se Yaksha vyjádřil, že toto vše je v plánu.



Tekashi se objevil i na debutovém albu HAHA CREW s názvem Vlna. Vydal skladby jako Scumlife, Yokai, či Hellsing Station. Celosvětový úspěch se však začal formovat až se skladbou Poles1469.

Raketový úspech v zahraničí

Dveře na výsluní si Tekashi rozrazil songem Gummo. Raper chtěl prorazit hlavně v USA a tak Evropu nakonec opustil. Následovaly úspěšné skladby jako Kooda nebo Keke, které se v únoru 2018 objevili i na jeho prvním mixtapu s názvem Day69.

O dva měsíce později zveřejnil videoklip k skladbě Gotti, ve kterém chudým lidem v Dominikánské republice rozdával peníze. O tom, že nešlo jen o marketingový tah, svědčí i Yakshovo vyjádření pro web Vulture. V tom označil Daniela Hernandeze za pokorného a slušného člověka.

Uměl se rozdat

Tekashi věnoval část výdělků z prodeje singlů na různé dobročinné účely, například na programy pro newyorskou mládež, nebo podporu lidí zatčených v průběhu protestů po smrti George Floyda. Organizaci No Kid Hungry dal například štědrý dar 200 tisíc dolarů.

O to víc fanoušky překvapily zprávy o zapojení Tekashiho do střelby na členy crew rapera Casanovy v Barklays Center. Kromě toho, že Hernandez má od té doby do této arény zákaz vstupu, přišel po incidentu i o pětimilionovou smlouvu s TUNES Audio.



Násilí, drogy a gangy

Tekashi měl už dříve problémy se zákonem a hrozilo, že bude označen jako sexuální delikvent. K tomu se v červenci 2018 přidala potyčka v Texasu, při které měl v obchodním centru škrtit šestnáctiletého chlapce. Teenager však později svá obvinění stáhl. Yaksha pro portál Brainee.sk potvrdil, že se rapera snažil před problémy se zákonem varovat. Jeho touha po úspěchu a slávě však stále rostla.

Pár dní po incidentu v obchodním domě byl Tekashi unesen, zbit a okraden. Sebrali mu šperky za 750 tisíc dolarů a je otázkou, jak by raper dopadl, kdyby se mu tehdy nepodařilo z auta únosců utéci. Z únosu byl později uznán vinným člen gangu nazvaného Nine Trey.

16. listopadu 2018 obletěla svět zpráva, že Tekashi byl spolu s manažerem Kifanem „Shotti“ Jordanem a třemi spolupracovníky zadržen. Důvodem bylo následné obvinění ze zpronevěry, plánování vraždy a ozbrojených loupeží. Nakonec se ukázalo, že už v roce 2017 se mladý raper stal členem gangu Bloods a jeho odnože Nine Trey.

Po zatčení dal Hernandez 27. listopadu 2018 pokyn k vydání svého debutového studiového alba Dummy Boy. I přesto, že kritika si na něm smlsla, vyšplhala se deska v žebříčku Billboard 200 až na druhou příčku.

Soud, který rozhodl o všem

V roce 2019 se rozběhl soudní proces, při kterém byl raper uznán vinným a hrozil mu trest sedmačtyřicet let za mřížemi. Díky tomu, že se Tekashi nakonec rozhodl svědčit proti členům gangu, mu soud zkrátil trest na pouhé dva roky. Za členy gangu tehdy Hernandez označil dokonce i slavnou raperku Cardi B a rapera Trippieho Redda.

Daniel Hernandez, otec rapera Tekashiho (vlastním jménem také Daniel Hernandez) odchází od soudu na Manhattanu poté, co byl jeho syn odsouzen k dvěma rokům vězení (18. prosince 2019)

V průběhu soudního procesu se u soudu jako svědek objevil i Hernandezův biologický otec, kterého neviděl od dětství. Když si raper uvědomil, o koho jde, v soudní síni se rozplakal. Otec se vyjádřil, že je připraven navázat svůj vztah se synem. Z vězení se nakonec Daniel Hernandez dostal kvůli pandemii už v březnu. Jako astmatik si zbytek trestu odseděl v domácím vězení.



Návrat k hudbě

V den svých 24. narozenin vydal raper skladbu Gooba, čímž se definitivně vrátil do hry. Ve videoklipu, který se natáčel u něj doma, je vidět, že tou dobou stále ještě nosil sledovací zařízení. Následovala spolupráce s raperkou Nicki Minaj na skladbě Trollz z raperovy druhé desky TattleTales. Ta se jako zatím jediný jeho počin dostala až na vrchol žebříčku Hot 100.

Po vydaní alba kritizoval Daniel Hernandez platformy iTunes a Spotify s tím, že jeho projekt nezobrazují na hlavních stránkách. Hudební průmysl využívá podle rapera těchto platforem k tomu, aby mu uškodil v kariéře.



V listopadu minulého roku měl na Hulu dokument 69: The Saga of Danny Hernandez. V tom mohou fanoušci vidět mnoho archivních záběrů ze života rapera. Sám Tekashi se v něm však nevyjadřuje.