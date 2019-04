Miloš mi titul Miss World nekoupil, říká Taťána Gregor Brzobohatá

Podle Taťány Gregor Brzobohaté jí k vítězství pomohlo, že v osmnácti letech byla připravenější a psychicky vyspělejší něž ostatní dívky v soutěži. Vděčí za to i své rodině.

„Tenkrát jsem už měla nějaké zkušenosti z modelingu, se kterým jsem začala v patnácti letech. V sedmnácti jsem byla i delší dobu v zahraničí, takže pozdější cestování pro mě nebylo nic náročného. Navíc jsem nejstarší z pěti sourozenců, takže se mnou se nikdo nemazal. Naši se rozvedli, když mi byly dva roky “ řekla pro iDNES.cz bývalá královna krásy.

„Na některé věci jsem byla asi hodně předpřipravená. Určitě jsem byla vyspělejší na svůj věk, ale to jsem kvůli těm rodinným poměrům byla vždycky. Měla jsem možná i díky tomu ambice, že jsem chtěla být samostatná, procestovat celý svět.“

Plusem bylo také to, že modeling byl její vysněnou prací už odmalička. Když si dnes čte zápisky ve svých denících, je podle ní vtipné vidět, že žije svůj sen. Na to je také patřičně hrdá.

„Ale pracovala jsem na tom. Nespadlo mi to do klína. Miloš to nejel uplatit do Varšavy. Dodneška mě rozesmívají podobné názory, že jelikož to bylo ve Varšavě, tak jsem vyhrála díky tomu,“ prohlásila.

„Bylo to využití správné příležitosti. Byla jsem na správném místě ve správný čas a byla jsem připravená. Modeling jsem dělala předtím, byla jsem jazykově vybavená, ale to není jen o tom. Těch čtrnáct měsíců po vítězství bylo neskutečných. Kamkoliv jsem přijela, to bylo, jako by tam přijela princezna Diana. Setkávala jsem se s lidmi, kteří neměli v životě takové štěstí jako já. Pro osmnáctiletou holku to byla nálož. I díky tomu jsem pak založila nadaci, která pomáhá seniorům.“

Korunku Miss World získala 30. září 2006 ve Varšavě česká kráska Taťána Kuchařová.

Při vzpomínkách na Miss World ve Varšavě se Taťána Gregor Brzobohatá směje. Hlavně když vidí fotky nebo video z finálového galavečera.

„Říkám si, že jsem měla příšerný make-up. Vůbec nechápu, jak mě to mohlo napadnout takto to přehnat. Ale vždycky nám říkali, že na tom obrovském pódiu je potřeba mít toho opravdu hodně a aby to bylo silné. Asi jsem byla také hodně nervózní, tak mi přikáplo trošku víc řasenky. Ale ne, v osmnácti letech je člověk v pubertě a radši se věnuje jiným aktivitám, než aby reprezentoval svoji zemi na světové soutěži krásy a inteligence. Protože Miss World a Miss ČR vždycky byla o komplexní kráse,“ míní modelka.

Podle Taťány Gregor Brzobohaté někdejší šéf soutěže krásy Miloš Zapletal objevil řadu úžasných, inteligentních, krásných ženských osobností, které byly a jsou vzorem pro mnoho dalších generací. Celá řada z nich je stále mezinárodně úspěšná jako Alena Šeredová, Helena Houdová a další.

„Nikoho z nás netěší, jak skončila Miss. Ta soutěž patřila k určité etapě, možná i kultuře České republiky. Byl to ve své době úžasný fenomén. Jsem hrdá, že k tomu patřím a proslavila jsem naši zemi na té nejprestižnější soutěži Miss World,“ dodala.