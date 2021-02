Raper se místo nástupu do vězení zabarikádoval na univerzitě

Policie z vysokoškolského areálu vyvedla zpěváka i všechny jeho příznivce. „Našli jsme několik připravených barikád,“ uvedla policie. Zásah, který začal brzy ráno, se podle bezpečnostních složek odehrál bez vážnějších střetů mezi policií a demonstranty.



„Ani celá tato represe nás nezlomí,“ uvedl Hasél po zadržení. Zpěvák již dříve prohlásil, že zásah policie „obnaží brutalitu španělského státu“.

Zpěvák s občanským jménem Pablo Rivadullo Duró v letech 2014 až 2016 na Twitteru zveřejnil přes šedesát příspěvků, ve kterých nařkl bývalého krále Juana Carlose I. a stávajícího monarchu Felipeho VI. z mnoha zločinů včetně vraždy či korupce. Na sociálních sítích se vyjádřil pochvalně o příslušnících katalánské povstalecké organizace GRAPO, jejíž členové jsou ve vězení za útoky či přepadání bank. Tím se podle žalobců dopustil podpory terorismu.

Soud zpěvákovi původně vyměřil trest ve výši dvou let odnětí svobody, nejvyšší soud mu v květnu loňského roku snížil délku na devět měsíců, což je spodní hranice trestu.

Hasél uvedl, že ho stejně čeká dvouletý pobyt ve věznici, jelikož odmítá zaplatit pokutu ve výši 40 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba milion korun, která se pojí s nižším trestem.

Raper Pablo Hasél a jeho příznivci se zabarikádovali na univerzitě. Zasahovat musela policie. (Lleida, 16. února 2021)

Hudebník v pátek na sociální sítě umístil videoklip k písni, v níž se opírá do současného krále. Video začíná záběrem z předávání novinářských cen, kde měl Felipe VI. proslov. „Není pochyb, že bez svobody projevu a informací není demokracie,“ říká na záběru monarcha, kterého následně Hasél nazve tyranem.

Hasélův případ vzbudil ve Španělsku debatu o limitech svobody projevu. Proti uvěznění zpěváka se postavilo zhruba 200 osobností španělské kultury včetně režiséra Pedra Almodóvara či herce Javiera Bardema. Zákon, který trestá urážku královské koruny, je kritizován organizacemi na ochranu lidských práv.

Uvěznění rapera vstoupilo do debaty představitelů španělské vlády o tom, zda je jejich země úplnou demokracií. Vicepremiér Pablo Iglesias označil Hasélův nástup do vězení za případ, na kterém se ukazují nedostatky španělské demokracie. Jeho strana Podemos žádá, aby vláda schválila úpravu zákona, díky které by urážka krále byla trestána jen pokutou.