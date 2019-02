Těhotenství i větší břicho po porodu jsem si užívala, říká Williamsová

„Když jsem se po porodu vrátila z nemocnice domů, měla jsem opravdu velké břicho. Nenervovala jsem se tím. Přišlo mi to to úplně v pořádku, protože z něj vzešlo dítě a tak je to přirozené,“ říká matka šestnáctiměsíční dcery Alexis Olympie ve velkém rozhovoru pro magazín Allure.

I přes těžký porod a následné komplikace si Williamsová nemůže těhotenství vynachválit. „Milovala jsem na tom všechno. Byla jsem jednou z těch divných otravných lidí, kteří milují být v jiném stavu,“ řekla tenistka.

Mnozí fanoušci ji obdivují za to, jak dobře vypadá tak brzy po porodu. „Posledních osm měsíců jsem opravdu tvrdě pracovala na tom, abych se dostala zpět do formy. Nebylo to lehké, už mi není dvacet. Ale šla jsem na to pomalu a postupně,“ vysvětlila Williamsová.

Dceru Olympii má Serena Williamsová s miliardářem Alexisem Ohanianem (35), spoluzakladatelem jednoho z nejnavštěvovanějších světových webů Reddit. Vzali se v listopadu 2017 během extravagantního obřadu v New Orleans. Dcera Alexis Olympia se narodila pouhých 11 týdnů předtím.

„Když Olympii řeknu, že je krásná, chci, aby věděla, že je krásná uvnitř. Krása je dávat. Být milý a laskavý. Chci, aby věděla, že být silným člověkem není nikdy snadné. Ne v dnešním světě. Umět se postavit sama za sebe nebude jednoduché, nakonec je to však vždy respektováno,“ myslí si americká hráčka.

Jedna z nejlépe vydělávajících sportovkyň světa bude od pondělí na Australian Open 2019 bojovat o svůj čtyřiadvacátý kariérní grandslamový titul.