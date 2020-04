Saša Rašilov bude čtyřnásobný tatínek. Jestli se dočká kluka, zatím tají

„Jsme šťastní, že to mohlo proběhnout jako u všech normálně žijících občanů a ne jak se to u nás stává, že začne nějaký hon,“ řekl pro primácký TopStar Rašilov s narážkou na to, že herci jsou pod větším drobnohledem hlavně bulvárních médií i fanoušků.

Pohlaví miminka nastávající rodiče znají, ale nechají si to pro sebe. „Modlím se za to, aby to bylo zdravé dítě. Na víc si nedělám nárok. Je to bláznovství a zbytečná pýcha přát si víc,“ prohlásil.

Hercova manželka ale možná něco naznačila, když řekla, že nynější těhotenství má úplně jiný průběh těhotenství než to s první dcerou.

Rašilov už na podzim 2018 přiznal, že si dokáže představit, že bude mít více potomků. „Nebojím se dětí, vždycky jsem toužil po velké rodině. Pokud se zadaří a bude další přírůstek, nebráním se mu na počtvrté ani na popáté,“ řekl se smíchem herec a dodal, že otcovské povinnosti v pohodě zvládá.

„Všechny tři dcery jsem od malička krmil, přebaloval, zvládal jsem všechno, tedy kromě kojení. Neměl jsem s tím nikdy problém a nemám ho ani v současnosti. Možná si teď i více uvědomuji, jak je pro mě práce méně důležitá a klidně něco odřeknu, protože hlídám Marušku.“

Saša Rašilov a Lída Němečková se vzali v létě 2018. V té době už měli spolu roční dceru Marii. Z předchozího manželství s Vandou Hybnerovou (51) má herec další dvě dcery Josefínu a Antonii.