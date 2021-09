Kašpárková: Dnes je víc pohodlí a přepychu, ale není to vždy k dobru věci

Její jméno je synonymem neúnavného sportovního nasazení hned v několika disciplínách. Čerstvě padesátiletá atletka je v současnosti sportovní manažerkou v projektu Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj a také trénuje mladé basketbalistky.

Za několik týdnů začne další řada StarDance. Vy jste se této populární taneční show účastnila v roce 2013, otevřel se vám tím nový svět?

Na toto období vzpomínám strašně ráda, byla to obrovská výzva a nabírání zajímavých zkušeností. Sešla se dobrá parta lidí, něco nového jsem se naučila, krásně o mě pečovali, takže pro upoceného sportovce to bylo zcela nové prostředí. Říká se, že tanec je skloubením elegance a krásy pohybu, a zjistila jsem, že to tak opravdu je. Mám na to velmi milé vzpomínky.