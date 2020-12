Pořád mi někdo dával najevo, že nejsem dost hezká, říká herečka Pogodová

Jak knížka vznikala?

Před dvěma lety jsem byla jako host u Karla Šípa ve Všechnopárty a vyprávěla tam nějakou šílenou rodinnou historku. Tři dny nato mě oslovila dáma z nakladatelství Grada. Prý se neskutečně bavila, a jestli nechci napsat knížku, že mi ji vydají. Už dlouho jsem si říkala, že v naší rodině je tolik výborných historek a je velká škoda, že se jim smějeme jen my. No a byla jsem vyslyšena! Knížka vyšla loni v dubnu a daří se jí velmi dobře. Vrhla jsem se kvůli ní i na sociální sítě, abych mohla některé povídky načítat a sdílet je s fanoušky. Lidem se to tak líbilo, že se nakladatelství rozhodlo, že udělají audioverzi. A mně se podařilo přemluvit Jeníka Kanyzu, aby svým nádherným hlasem spolu se mnou některé povídky načetl. Myslím, že si posluchači pošmáknou. Mimochodem, letos jsem pozvaná na natáčení silvestrovské Všechnopárty, tak tam musím panu Šípovi poděkovat za to, že to vlastně celé nechtíc způsobil.