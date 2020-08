Je umělec, nemůžu po něm chtít domácí práce, říká Nováková o partnerovi

„Vojta je nejlepší táta, jakého si náš Mikuláš může přát. S těmi domácími pracemi je to trošku horší, ale on je génius, umělec, nemůžu je po něm chtít. Jsme spolu sedm let a poprvé pustil pračku, a to jen proto, že musel. Nebyla jsem doma,“ smála se herečka na první klapce komedie Matky, která padla ve druhé polovině července v Černošicích.

Režisér Vojtěch Moravec ovšem prozradil, že si v prekérní situaci věděl rady. „Poslal jsem Sandře fotku pračky. Jak jde na fotku v telefonu malovat, nakreslila mi, co mám zmáčknout za čudlíky,“ pochlubil se.

Sandra Nováková pak přiznala, že v něčem má její partner přece jen navrch. Vaří podle ní skvěle, dokonce líp než ona. „Vaří líp jak babička,“ povýšila pochvalu.

Film Matky, který představí čtveřici kamarádek a jejich život s dětmi, muži, sny a to všechno v realitě všedních dnů, uvidí diváci v kinech už letos 26. listopadu. V hlavních rolích se kromě Sandry Novákové objeví Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková a Gabriela Marcinková. Jejich partnery se stali Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Vladimír Polívka, Štěpán Benoni a Václav Neužil.