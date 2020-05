Vypadám jako trabant, ale žeru jako porsche, říká Richard Genzer

„Půjčil jsem si hausbót, takže dny teď trávím na lodi. Vidím odtud dokonce i na hausbót režiséra Honzy Hřebejka, kouří se jim z komína. Co má teď v karanténě člověk dělat. Jsem tu jako na chalupě. Je mi tady hezky. Plácají tady sebou ryby, svítí sluníčko, co víc si přát. Nechci být zavřený v bytě v centru Prahy, tak tu čistím loď,“ řekl Richard Genzer ve videorozhovoru pro pořad Shaker na ÓČKO STAR.



Herec si postěžoval, že v posledních týdnech ztloustl. „Přibral jsem zatím asi pět kilo, protože není co dělat a jen se vaří a žere. Vypadám jako trabant, ale žeru jako porsche. Pak to musím všechno dát zas rychle pryč,“ plánuje.



„Sportoval bych možná i doma, ale už měsíc mám něco s nohou. Kulhám, nosil jsem ortézu a berle, takže naposilované mám pořádně jen zápěstí. Zranil jsem se v divadle při jednom z představení Kvítek mandragory, kde nosím ve své roli ženy na nohou lodičky s podpatkem. Vůbec nechápu, jak v tom ty ženské mohou chodit. Kvůli tomu, abychom je my chlapi líbali?“ říká se smíchem Genzer.



Za posledních pětadvacet let se toho prý v jeho životě stalo hodně. „Mám jedenáctiletou dceru, dvanáctiletého kluka, postavil jsem barák, zlomil jsem si klíční kost a podobně. Když jdu s přítelkyní na procházku a narazíme na kopec, cítím se starý. V tu chvíli mi je tak sto let,“ popisuje herec.

I v současné situaci připravuje Richard Genzer v izolaci průběžně nové scénky s Partičkou. „Dělali jsme alespoň nějaké livestreamy. Nikdy bych netušil, že někdy v životě vyslovím větu ‚Jak já se těším do práce‘. Ale je to tak. Co se týká práce, bohužel si nemyslím, že jakmile všechno otevřou, všichni vyrazí třeba na fotbal nebo do divadla. Lidé budou asi opatrní,“ míní.



Volný čas tráví Genzer také sledováním filmů a seriálů. „Pouštím si filmy, asi už podvacáté v životě teď jedu Majora Zemana. Baví mě hlavně staré detektivky jako třeba Diagnóza smrti s Hrušínským. To už mám ale vše nakoukané. Ještě se chystám na všechny Bondy a Profesionály,“ těší se.



Když už tráví čas na hausbótu na vodě, nabízí se otázka, zda občas také rád zajde na ryby. „Rybařit se tu na Vltavě nesmí. Jinak ale rybařím rád. Vždycky se říká, že všichni rybáři sedí tiše na břehu a drží hubu. Já mám ale kamarády... a ti tu hubu nezavřou! Takže lidi, rybářů se nebojte, oni normálně komunikují,“ dodává Richard Genzer.