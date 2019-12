Na začátku vztahu mě manžel často fotil, teď už ne, říká Radka Třeštíková

Jsme na vernisáži vašeho manžela fotografa Tomáše Třeštíka s názvem Bradu trošku níž. Vidím, že vaše fotka tu však není...

Sama jsem na to koukala, ani jsem to nevěděla. Nemontovala jsem se mu do toho, tak jsem nevěděla, kdo tu nakonec bude. Byly však časy, kdy jsem na výstavách své fotografie měla. Co se dá dělat, už jsme spolu dlouho.

Fotografuje vás manžel sám od sebe?

Říkám si o to. Fotí mě málo. Vlastně skoro vůbec. Na začátku vztahu, když jsme spolu chodili, tak mě fotil pořád. Myslím, že i naše děti fotí už méně než kdysi. Když se narodily, pořizovali jsme přitom fotografie pořád. Tak to mají asi všichni rodiče. Postupem času, když zjistíme, že ty děti máme napořád, fotíme je méně.

Cítíte se dobře před objektivem svého manžela? Nebo máte radši, když vás fotí někdo cizí?

Jsem ráda, když mě fotí Tomáš. Umí přesně říct, co chce a většinou má nějakou vizi. Doma však nemáme například ani jedno fotoalbum. Jsme v tomhle takoví bordeláři.

Jaké bylo vrátit se na taneční parket na finálovém večeru soutěže StarDance?

Zjistila jsem díky tomu, že jestli jsem něco málo z tance uměla, už to zase neumím. Takže všechno od nuly.

S Tomášem jste tedy netrénovali? A neplánujete to ani do budoucna?Netrénovali jsme. Zrovna nedávno jsem mu říkala, že si chci nechat ty boty, ve kterých jsem trénovala, protože bych se ráda ještě něco naučila. Překvapilo ho to. Chtěla bych se tomu ještě věnovat, ale za celou tu dobu jsme se k tomu nedostali.

Páry, které spolu tančí ve StarDance, mívají nabídky na různá vystoupení, předtančení na plesech a podobně. Co vy?

Nějaké nabídky mi přišly a popravdě jsem si nebyla jistá, zda to nebyla recese. Nechystám se nikde tančit. To už jsem si vyjasnila s Tomášem hned na začátku. Myslím, že i porota mi vlastně potvrdila, že bych to ani dělat neměla.

V soutěži jste se udržela poměrně dlouho. Komu jste fandila ve finále?

Fandila jsem všem. Myslím, že ani oni už ve finále mezi sebou nesoutěžili a spíše si to chtěli užít. Soutěžní SMS jsem nikomu neposílala. Tím, jak mám ráda všechny, bylo těžké se rozhodovat.

Zhubla jste jako většina účastníků během několikaměsíčních tréninků?Záměrně jsem nechtěla hubnout, protože mám i tak celkem nízkou hmotnost. Dokonce jsem proto pila různé proteinové nápoje, což normálně nedělám. Nezhubla jsem tedy. A kondici jsem měla dobrou i předtím. Neměla jsem problém s tím to fyzicky natrénovat, ale vše si zapamatovat.

Chyběl vám po vyřazení tanec?

Je pravda, že když nás vyřadili, byla jsem pár dní v šoku a říkala jsem si „co teď budu dělat“. Byla jsem najetá na nějaký režim a najednou to bylo pryč. Myslím, že to tak mají po vypadnutí všichni. Musela jsem to ze sebe trochu emočně setřást. Po pár dnech jsem však zase zaplula do svého režimu a nechybí mi to. Cítila jsem to tak, že jsem tam vlastně vůbec nepatřila. Nebyla jsem tam úplně ve své kůži. Diváci to myslím poznali.