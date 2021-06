Nemáme potřebu syna ukazovat na Instagramu, říká písničkář Pokáč

„Máme kluka Teodora, už tři měsíce nespíme. Jako některé matky už také používám takzvaný otcovský plurál. Čůráme, kakáme, spinkáme, křičíme,“ svěřil se Pokáč v živém pořadu Mixxxer na ÓČKU.

„Nemáme potřebu syna na Instagramu nebo někde veřejně ukazovat, našim známým ho ale posíláme pořád. Nemyslím si, že jsem ze syna úplně pos... Mám z něj obrovskou radost a hrozně se na něj vždycky těším. Ale když se mě někdo občas ptá, jestli mám třeba už starost, co z něj jednou vyroste a podobně, tak to tedy vážně nemám. Spíš mám zatím strach, aby třeba neupadl,“ vysvětluje muzikant.

Hudební nadání u svého syna prý zatím nevnímá. „Děti se v tomto věku několika měsíců zatím moc nesmějí. Jediné, kdy se smál, bylo tehdy, když jsme spolu ‚boxovali‘, takže možná to jednou bude nějaký fighter. Kariéru MMA zápasníka bych mu asi zakázal. I když na druhou stranu, jak se říká, děti jsou naši učitelé a my máme naslouchat jim,“ říká Pokáč.

Muzikantovi vyšlo před pár dny nové album nazvané Antarktida. Na něm je i písnička s názvem Holky to objektivně lehčí maj, kvůli které se do Pokorného v komentářích pustilo několik sledujících na Instagramu.

„Nedvědi mají v písničce Ptáčata verš Víš, holky těžší to maj.Tak jsem si řekl sakra, musím udělat nějakou rovnováhu. Napsal jsem v uvozovkách žertovnou písničku. Někoho to pobaví, někoho to pobouří. Pokud si někdo řekne, že si snad dělám srandu, tak má pravdu. Je to tak,“ dodává Pokáč.

Písničkář Jan Pokorný žije třetím rokem s přítelkyní, bývalou reprezentantkou v sedmiboji Eliškou Klučinovou. Seznámili se v roce 2018 na muzikantově koncertě v Litvínově. „Je to atletka a byla dvakrát na olympiádě. Je to hodná a šikovná holka. Asi je ráda, že má doma muzikanta. Lepší než kdyby měla doma násilníka,“ řekl v minulosti v jednom z rozhovorů. Loni v prosinci požádal zpěvák atletku o ruku, dřív než svatbu však pár stihl narození potomka.

Pokáč ve svých textech často zpracovává témata běžného života. Kromě písniček svých píše také pro další české interprety, jako je například Václav Lebeda, známý jako Voxel, kapela Mirai nebo Jakub Děkan. I pro svou partnerku už napsal několik textů, bohužel jsou prý však nepublikovatelné.

Pochází z Prahy, po vystudování Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném úspěšně absolvoval magisterský obor Otevřená informatika na FEL ČVUT. V roce 2016 se stal Objevem roku v hudební anketě Žebřík, ve stejné kategorii byl nominován o dva roky později v Cenách Anděl a Český slavík. V květnu roku 2017 vydal debutové album Vlasy, které získalo ocenění Zlatá deska. V roce 2019 mu vyšlo druhé album Úplně levej.

VIDEO: Pokáč - Čína z Vršovic (Sparta song derby):